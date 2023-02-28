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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/مصدر-عسكري-يكشف-عن-أنظمة-وأسلحة-جديدة-تستخدمها-القوات-الروسية-خلال-اقتحام-المواقع-الأوكرانية-1074118654.html
مصدر عسكري يكشف عن أنظمة وأسلحة جديدة تستخدمها القوات الروسية خلال اقتحام المواقع الأوكرانية
مصدر عسكري يكشف عن أنظمة وأسلحة جديدة تستخدمها القوات الروسية خلال اقتحام المواقع الأوكرانية
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الخاصة الروسية استخدمت للمرة الأولى نظامًا جديدًا للاستطلاع والهجوم مع طائرات مسيّرة... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T05:54+0000
2023-02-28T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر إن "وحدات القوات الخاصة الروسية في منطقة العمليات العسكرية أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية، وخاصة في المناطق المحصنة تستخدم نظام استطلاع وضرب محلي جديد باستخدام طائرات مسيرة صغيرة".وبحسب المصدر، يسمح لقائد الوحدة بالإشارة إلى نقطة الهجوم بلمسة واحدة من إصبع على الكمبيوتر اللوحي الخاص بلوحة التحكم للطائرة المسيرة يمكن توجيهها إلى النقطة المناسبة.وأشار المصدر إلى أنه يتم جمع معلومات عن التضاريس والعدو في النظام الجديد باستخدام كاميرات محمولة على خوذة للمقاتلين في القتال وكاميرات طائرات الاستطلاع المسيرة. وبعد ذلك، بناءً على البيانات التي تم جمعها تنشئ الشبكة العصبية نموذج تضاريس مبسط. في هذا النموذج، سواء في الوضع التلقائي أو اليدوي يتم تحديد مواقع ونقاط إطلاق النار للعدو.وقال المصدر إن المجمع يستخدم نوعين من الطائرات المسيرة التي يمكن أن تحمل شحنات مختلفة، لافتًا إلى أن القوات الخاصة الروسية تسلمت عددا من هذه الأنظمة للاختبار خلال العمليات القتالية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-زابوروجيه-الجيش-الروسي-جاهز-وأي-هجوم-أوكراني-سيكون-قاتلا-لهم-1074051097.html
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مصدر عسكري يكشف عن أنظمة وأسلحة جديدة تستخدمها القوات الروسية خلال اقتحام المواقع الأوكرانية

05:54 GMT 28.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الخاصة الروسية استخدمت للمرة الأولى نظامًا جديدًا للاستطلاع والهجوم مع طائرات مسيّرة صغيرة بقدرات فريدة من نوعها قادرة على المساعدة في اقتحام المواقع الأوكرانية.
وقال المصدر إن "وحدات القوات الخاصة الروسية في منطقة العمليات العسكرية أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية، وخاصة في المناطق المحصنة تستخدم نظام استطلاع وضرب محلي جديد باستخدام طائرات مسيرة صغيرة".
وبحسب المصدر، يسمح لقائد الوحدة بالإشارة إلى نقطة الهجوم بلمسة واحدة من إصبع على الكمبيوتر اللوحي الخاص بلوحة التحكم للطائرة المسيرة يمكن توجيهها إلى النقطة المناسبة.
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
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أمس, 06:35 GMT
وأشار المصدر إلى أنه يتم جمع معلومات عن التضاريس والعدو في النظام الجديد باستخدام كاميرات محمولة على خوذة للمقاتلين في القتال وكاميرات طائرات الاستطلاع المسيرة. وبعد ذلك، بناءً على البيانات التي تم جمعها تنشئ الشبكة العصبية نموذج تضاريس مبسط. في هذا النموذج، سواء في الوضع التلقائي أو اليدوي يتم تحديد مواقع ونقاط إطلاق النار للعدو.
وقال المصدر إن المجمع يستخدم نوعين من الطائرات المسيرة التي يمكن أن تحمل شحنات مختلفة، لافتًا إلى أن القوات الخاصة الروسية تسلمت عددا من هذه الأنظمة للاختبار خلال العمليات القتالية.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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