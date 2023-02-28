https://sputnikarabic.ae/20230228/مصدر-يمني-مقتل-أحد-أبرز-قضاة-القاعدة-في-غارة-جوية-أمريكية-على-مأرب-1074117295.html
مصدر يمني: مقتل أحد أبرز قضاة "القاعدة" في غارة جوية أمريكية على مأرب
مصدر يمني: مقتل أحد أبرز قضاة "القاعدة" في غارة جوية أمريكية على مأرب
كشف مصدر يمني، عن مقتل قيادي رفيع من تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إثر غارة جوية أمريكية استهدفته، يوم الأحد الماضي، في محافظة مأرب شمال... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T03:35+0000
2023-02-28T03:35+0000
2023-02-28T03:35+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أخبار القاعدة
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103634/42/1036344297_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a68f8deb48e1286ed4206a1efdb8abf0.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "أحد كبار شرعيي (القاعدة) (مرجعية قضائية تتولى إصدار أحكام شرعية للتنظيم)، قُتل مع أحد مرافقيه إثر غارة شنتها طائرة من دون طيار أمريكية، على منزل مستأجر حديثًا في منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب".وكان مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أفاد حينها لـ "سبوتنيك" بمقتل عنصرين من "القاعدة" في الغارة الجوية التي استهدفت المنزل بعد تحليق طائرات أمريكية في سماء مدينة مأرب استمر لأيام.ويأتي مقتل القيادي في "القاعدة" التميمي بعد نحو شهر من مصرع أبرز خبراء المتفجرات في التنظيم القيادي المكنى "حسان الحضرمي" وشقيقه، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر قصف جوي مماثل استهدف سيارتهما لدى توقفهما قرب محطة وقود في منطقة الصمدة بمديرية الوادي شرق مأرب.وسبق أن نفذت طائرات من دون طيار أمريكية عمليات استهداف طالت قيادات وعناصر في "القاعدة" بمحافظة مأرب اليمنية، بينها غارة جوية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم في مديرية الوادي، بعد أيام من قصف جوي مماثل استهدف سيارة على متنها عنصران من "القاعدة" في المديرية ذاتها.ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا في صفوفها.
https://sputnikarabic.ae/20230227/هل-ينجح-المؤتمر-الدولي-للمانحين-في-التخفيف-من-أسوأ-كارثة-إنسانية-في-اليمن-1074113232.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103634/42/1036344297_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_43780e0f348165400d1ba4deca6f05b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار القاعدة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار القاعدة, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر يمني: مقتل أحد أبرز قضاة "القاعدة" في غارة جوية أمريكية على مأرب
تابعنا عبر
كشف مصدر يمني، عن مقتل قيادي رفيع من تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إثر غارة جوية أمريكية استهدفته، يوم الأحد الماضي، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "أحد كبار شرعيي (القاعدة) (مرجعية قضائية تتولى إصدار أحكام شرعية للتنظيم)، قُتل مع أحد مرافقيه إثر غارة شنتها طائرة من دون طيار أمريكية، على منزل مستأجر حديثًا في منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب".
وكان مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أفاد حينها لـ "سبوتنيك" بمقتل عنصرين من "القاعدة" في الغارة الجوية التي استهدفت المنزل بعد تحليق طائرات أمريكية في سماء مدينة مأرب استمر لأيام.
ويأتي مقتل القيادي في "القاعدة" التميمي بعد نحو شهر من مصرع أبرز خبراء المتفجرات في التنظيم القيادي المكنى "حسان الحضرمي" وشقيقه، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر قصف جوي مماثل استهدف سيارتهما
لدى توقفهما قرب محطة وقود في منطقة الصمدة بمديرية الوادي شرق مأرب.
وسبق أن نفذت طائرات من دون طيار أمريكية عمليات استهداف طالت قيادات وعناصر في "القاعدة" بمحافظة مأرب اليمنية، بينها غارة جوية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم في مديرية الوادي، بعد أيام من قصف جوي مماثل استهدف سيارة على متنها عنصران من "القاعدة" في المديرية ذاتها.
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا في صفوفها.