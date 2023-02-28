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https://sputnikarabic.ae/20230228/نائب-لبناني-أولويتنا-انتخاب-رئيس-لإعادة-انتظام-الحالة-اللادستورية-الموجودة-في-البلد-1074154949.html
نائب لبناني: أولويتنا انتخاب رئيس لإعادة انتظام الحالة اللادستورية الموجودة في البلد
نائب لبناني: أولويتنا انتخاب رئيس لإعادة انتظام الحالة اللادستورية الموجودة في البلد
قال النائب رازي الحاج في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "فريق الممانعة يمعن في خطف الدستور وتعطيل الانتخابات الرئاسية كون أنه لا يوجد حتى الساعة دعوات لجلسات انتخاب... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T18:12+0000
2023-02-28T18:12+0000
أخبار لبنان
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وأشار إلى أن "هذا الفريق لا يزال يمتنع صراحة عن انتخاب رئيس وفق مقتضيات الدستور بالمواد الواضحة في هذا الموضوع".وأضاف الحاج أنه "طالما أن فريق الممانعة مخير اللبنانيين مثلما دائمًا يخيرهم بين التعطيل وشلل المؤسسات التام وبين الرضوخ لمرشحهم الرئاسي، وبالتالي نحن نرفض هذا المنطق ومنطقنا هو ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت من ضمن دورات متتالية لمجلس النواب، وبالتالي إيصال رئيس لديه الحد الأدنى من عدم الرضوخ لمشيئة فريق الممانعة وبالعكس أن يلعب دورًا ليأتي بهذا الفريق إلى الدولة ومنطق الدولة في تطبيق الدستور واحترام القوانين".واعتبر أن "محاولات عقد جلسات تشريعية مرفوضة بالمطلق كون المجلس النيابي هو مجلس يعتبر اليوم هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وأيضَا بين الدستور الذي يعطي حكومة تصريف الأعمال التي تحولت لها صلاحيات الرئاسة أن تصرف الأعمال بالحد الأدنى والضيق، وإذا كان من ضرورة قصوى لانعقاد مجلس وزراء يكون الانعقاد لضرورة قصوى لبحث أمر طارئ جدًا، إنما التمادي بعقد جلسات متتالية بجدول أعمال فضفاض نرفضه، بالشكل نقول إنه بالنهاية هناك حد أدنى من أمور الناس يجب أن تتيسر إنما الأكيد اليوم أولويتنا انتخاب رئيس لإعادة انتظام الحالة اللادستورية الموجودة في البلد".كما أكد الحاج أن "الرئاسة الأولى تشكل مفتاح إعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإعادة عمل حكومة جديدة فاعلة، وبالتالي اللبنانيين كانوا يضعون الآمال على الانتخابات النيابية الأخيرة التي كان من المفروض على هذا المجلس أن ينتخب رئيس في نهاية تشرين الماضي وأن يعطي ثقة لحكومة جديدة تنطلق بخطة الإصلاح وإعادة إصلاح الاقتصاد لنستطيع أن نخفف من أزماتنا اليومية".وأوضح أن "غياب الرئيس هو غياب الرأس الذي يؤدي إلى أن تكون كل وظائف الجسد تعمل بشكل خاطئ وغير منتظم بشكل يؤثر على صحة وسلامة هذا الجسم اللبناني بوضع اقتصادي ونقدي منهار واجتماعي لا مثيل ولا سابق له في تاريخ اللبنانيين".كذلك شدد على أن "لا مدخل لإصلاح حقيقي وإعادة الانتظام المالي والنقدي في البلد إلا من خلال توقيع إتفاق برنامج مع صندوق النقد الدولي وبالتالي هذا البرنامج بحاجة أيضا لحكومة جديدة لتوقعه وبحاجة لتشريعات يقرها مجلس النواب وليستطيع أن يقر التشريعات يجب أن يكون هيئة تشريعية وليس هيئة ناخبة، وكله معلق عند انتخاب رئيس، لذلك الأولوية القصوى هي انتخاب رئيس".
https://sputnikarabic.ae/20221221/محلل-سياسي-تحركات-إقليمية-ودولية-في-ملف-الانتخابات-الرئاسية-اللبنانية-1071464904.html
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

نائب لبناني: أولويتنا انتخاب رئيس لإعادة انتظام الحالة اللادستورية الموجودة في البلد

18:12 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayالجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022
الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال النائب رازي الحاج في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "فريق الممانعة يمعن في خطف الدستور وتعطيل الانتخابات الرئاسية كون أنه لا يوجد حتى الساعة دعوات لجلسات انتخاب رئيس".
وأشار إلى أن "هذا الفريق لا يزال يمتنع صراحة عن انتخاب رئيس وفق مقتضيات الدستور بالمواد الواضحة في هذا الموضوع".
وأضاف الحاج أنه "طالما أن فريق الممانعة مخير اللبنانيين مثلما دائمًا يخيرهم بين التعطيل وشلل المؤسسات التام وبين الرضوخ لمرشحهم الرئاسي، وبالتالي نحن نرفض هذا المنطق ومنطقنا هو ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت من ضمن دورات متتالية لمجلس النواب، وبالتالي إيصال رئيس لديه الحد الأدنى من عدم الرضوخ لمشيئة فريق الممانعة وبالعكس أن يلعب دورًا ليأتي بهذا الفريق إلى الدولة ومنطق الدولة في تطبيق الدستور واحترام القوانين".
واعتبر أن "محاولات عقد جلسات تشريعية مرفوضة بالمطلق كون المجلس النيابي هو مجلس يعتبر اليوم هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وأيضَا بين الدستور الذي يعطي حكومة تصريف الأعمال التي تحولت لها صلاحيات الرئاسة أن تصرف الأعمال بالحد الأدنى والضيق، وإذا كان من ضرورة قصوى لانعقاد مجلس وزراء يكون الانعقاد لضرورة قصوى لبحث أمر طارئ جدًا، إنما التمادي بعقد جلسات متتالية بجدول أعمال فضفاض نرفضه، بالشكل نقول إنه بالنهاية هناك حد أدنى من أمور الناس يجب أن تتيسر إنما الأكيد اليوم أولويتنا انتخاب رئيس لإعادة انتظام الحالة اللادستورية الموجودة في البلد".
الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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21 ديسمبر 2022, 17:30 GMT
كما أكد الحاج أن "الرئاسة الأولى تشكل مفتاح إعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإعادة عمل حكومة جديدة فاعلة، وبالتالي اللبنانيين كانوا يضعون الآمال على الانتخابات النيابية الأخيرة التي كان من المفروض على هذا المجلس أن ينتخب رئيس في نهاية تشرين الماضي وأن يعطي ثقة لحكومة جديدة تنطلق بخطة الإصلاح وإعادة إصلاح الاقتصاد لنستطيع أن نخفف من أزماتنا اليومية".
وأوضح أن "غياب الرئيس هو غياب الرأس الذي يؤدي إلى أن تكون كل وظائف الجسد تعمل بشكل خاطئ وغير منتظم بشكل يؤثر على صحة وسلامة هذا الجسم اللبناني بوضع اقتصادي ونقدي منهار واجتماعي لا مثيل ولا سابق له في تاريخ اللبنانيين".
كذلك شدد على أن "لا مدخل لإصلاح حقيقي وإعادة الانتظام المالي والنقدي في البلد إلا من خلال توقيع إتفاق برنامج مع صندوق النقد الدولي وبالتالي هذا البرنامج بحاجة أيضا لحكومة جديدة لتوقعه وبحاجة لتشريعات يقرها مجلس النواب وليستطيع أن يقر التشريعات يجب أن يكون هيئة تشريعية وليس هيئة ناخبة، وكله معلق عند انتخاب رئيس، لذلك الأولوية القصوى هي انتخاب رئيس".
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