https://sputnikarabic.ae/20230228/نتنياهو-يهدد-بتقنين-المستوطنات-ردا-على-العمليات-الفلسطينية-والإمارات-تدعو-مجلس-الأمن-للانعقاد--1074142838.html
نتنياهو يهدد بتقنين المستوطنات ردا على العمليات الفلسطينية.. والإمارات تدعو مجلس الأمن للانعقاد
نتنياهو يهدد بتقنين المستوطنات ردا على العمليات الفلسطينية.. والإمارات تدعو مجلس الأمن للانعقاد
تصاعد التوتر في الضفة الغربية ينبيء بتفجر أكبر بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية إلى جانب المستوطنين. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:25+0000
2023-02-28T14:25+0000
2023-02-28T14:25+0000
ملفات ساخنة
بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
ملف المستوطنات الإسرائيلية
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نتنياهو يهدد بتقنين المستوطنات ردا على العمليات الفلسطينية.. والإمارات تدعو مجلس الأمن للانعقاد
نتنياهو يهدد بتقنين المستوطنات ردا على العمليات الفلسطينية.. والإمارات تدعو مجلس الأمن للانعقاد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن حكومته ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة، وستبني آلاف المنازل كردّ على الهجمات الفلسطينية.بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة طالبت بعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل، في ظل التطورات المقلقة بالضفة الغربية.ولفت إلى أن نتنياهو لا يستطيع رفض طلب أي جزء من التكتل الحكومي، الذي يهددون بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لذلك ليس أمامه سوى تنفيذ كل المخططات والبرامج التي وعدوا بها المنتخبين.ويرى أن نتنياهو لا توجد لديه أي رؤية سياسية للحل ويعتمد على القوة في حل المشكلة مع الجانب الفلسطيني.وذكر أن بلدة حوار نموذج لاعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، والحكومة تحاول أن تجد حجج لذلك فقط، والشعب الفلسطيني الذي يقوم بعمليات هو لرد الفعل فقط على مخططات إسرائيل وأعمال المستوطنين والجيش، مشددا على أنه لا توجد تهدئة في الوقت الحالي بسبب الهجمات الإسرائيلية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: عبد الله حميد
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ملف المستوطنات الإسرائيلية, аудио
ملفات ساخنة, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ملف المستوطنات الإسرائيلية, аудио
نتنياهو يهدد بتقنين المستوطنات ردا على العمليات الفلسطينية.. والإمارات تدعو مجلس الأمن للانعقاد
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تصاعد التوتر في الضفة الغربية ينبيء بتفجر أكبر بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية إلى جانب المستوطنين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن حكومته ستعمل على تقنين وضع المستوطنات التي لم يتم تقنينها لفترة طويلة، وستبني آلاف المنازل كردّ على الهجمات الفلسطينية.
بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة طالبت بعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشكل عاجل، في ظل التطورات المقلقة بالضفة الغربية
.
في هذا السياق، قال مناضل حنني، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، إن حكومة نتنياهو تريد تصفية الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم في المناطق ج إلى المدن الفلسطينية في المنطقة أ، والسيطرة على المنطقة بشكل كامل.
ولفت إلى أن نتنياهو لا يستطيع رفض طلب أي جزء من التكتل الحكومي، الذي يهددون بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لذلك ليس أمامه سوى تنفيذ كل المخططات والبرامج التي وعدوا بها المنتخبين.
وأكد مدير مركز المسار للدراسات، نهاد أبو غوش، أن الاستيطان هو جوهر حكومة نتنياهو
ضمن الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها مع شركائه، موضحا أن هناك إشباع في حاجات الاستيطان خلال السنوات القادمة، معتبرا أن أي قرار لوقف الاستيطان هو مؤقت، ولن تؤثر على عمليات الاستيطان التي لا تعطي أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية في المدى المنظور.
ويرى أن نتنياهو لا توجد لديه أي رؤية سياسية للحل ويعتمد على القوة في حل المشكلة مع الجانب الفلسطيني.
من جهته، يرى خبير الشؤون الإسرائيلية، نظير مجلي، أن الاستيطان لا يتعلق بالرد على العمليات الفلسطينية
، بل هي سياسة أساسية تعتمد عليها الحكومة الإسرائيلية.
وذكر أن بلدة حوار نموذج لاعتداء المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، والحكومة تحاول أن تجد حجج لذلك فقط، والشعب الفلسطيني الذي يقوم بعمليات هو لرد الفعل فقط على مخططات إسرائيل وأعمال المستوطنين والجيش، مشددا على أنه لا توجد تهدئة في الوقت الحالي بسبب الهجمات الإسرائيلية.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة
"
إعداد وتقديم: عبد الله حميد