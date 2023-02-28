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https://sputnikarabic.ae/20230228/واشنطن-توافق-مبدئيا-على-بيع-صواريخ-جافلين-إلى-المملكة-المتحدة-1074158836.html
واشنطن توافق مبدئيا على بيع صواريخ "جافلين" إلى المملكة المتحدة
واشنطن توافق مبدئيا على بيع صواريخ "جافلين" إلى المملكة المتحدة
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، موافقة الولايات المتحدة مبدئيا على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى المملكة... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T20:50+0000
2023-02-28T20:50+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الوكالة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على صفقة محتملة لصواريخ جافلين إلى حكومة المملكة المتحدة".وتابعت: "تكلفة الصفقة الخاصة ببيع الصواريخ الأمريكية من طراز "جافلين" إلى المملكة المتحدة تتجاوز 125 مليون دولار".وأضاف البيان أن "صفقة الصواريخ المضادة للدبابات المحتملة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي الناتو".
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

واشنطن توافق مبدئيا على بيع صواريخ "جافلين" إلى المملكة المتحدة

20:50 GMT 28.02.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورأحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات
أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، موافقة الولايات المتحدة مبدئيا على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى المملكة المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الوكالة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على صفقة محتملة لصواريخ جافلين إلى حكومة المملكة المتحدة".
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10 أكتوبر 2022, 14:08 GMT
وتابعت: "تكلفة الصفقة الخاصة ببيع الصواريخ الأمريكية من طراز "جافلين" إلى المملكة المتحدة تتجاوز 125 مليون دولار".
وأضاف البيان أن "صفقة الصواريخ المضادة للدبابات المحتملة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي الناتو".
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