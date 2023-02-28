https://sputnikarabic.ae/20230228/وثيقة-صربيا-لا-تعترض-على-عضوية-كوسوفو-في-المنظمات-الدولية-1074116564.html

وثيقة: صربيا لا تعترض على عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية

وثيقة: صربيا لا تعترض على عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية

تشير خطة تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، إلى أنهما لا يمكنهما تمثيل بعضهما البعض على الساحة الدولية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T00:44+0000

2023-02-28T00:44+0000

2023-02-28T00:44+0000

كوسوفو

صربيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو

روسيا

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وأيضا تؤكد الوثيقة أن صربيا لن تكون ضد عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية، بحسب الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا من قبل الجانبين.اندلعت حرب كوسوفو في 28 فبراير/شباط 1998، واستمرت حتى 11 يونيو/حزيران 1999، بسبب النزاع المسلح بين الجيش الصربي وجيش تحرير كوسوفو بقيادة الألبان، وهي مجموعة انفصالية تطمح إلى الحصول على صفة الجمهورية التأسيسية في يوغوسلافيا آنذاك.في خضم الأعمال العدائية، تعرضت المنطقة لغارات جوية غير مصرح بها من حلف "الناتو"، بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران عام 1999. أسفر التدخل غير المشروع عن مقتل أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وتسبب في أضرار تزيد على 100 مليار دولار.في فبراير/ شباط 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا، واعترفت نحو 100 دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين باستقلالها. العديد من الدول، بما في ذلك صربيا وروسيا والصين واليونان، لم تفعل ذلك، فيما سحبت بعض الدول اعترافها لاحقا.

https://sputnikarabic.ae/20230101/كوسوفو-تطلب-زيادة-انتشار-قوات-حلف-الناتو-على-أراضيها-1071817362.html

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