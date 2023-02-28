https://sputnikarabic.ae/20230228/وثيقة-صربيا-لا-تعترض-على-عضوية-كوسوفو-في-المنظمات-الدولية-1074116564.html
وثيقة: صربيا لا تعترض على عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية
وثيقة: صربيا لا تعترض على عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية
تشير خطة تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، إلى أنهما لا يمكنهما تمثيل بعضهما البعض على الساحة الدولية. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T00:44+0000
2023-02-28T00:44+0000
2023-02-28T00:44+0000
كوسوفو
صربيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101358/18/1013581860_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_ba8393e81517baaf2757b1b20011a1f9.jpg
وأيضا تؤكد الوثيقة أن صربيا لن تكون ضد عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية، بحسب الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا من قبل الجانبين.اندلعت حرب كوسوفو في 28 فبراير/شباط 1998، واستمرت حتى 11 يونيو/حزيران 1999، بسبب النزاع المسلح بين الجيش الصربي وجيش تحرير كوسوفو بقيادة الألبان، وهي مجموعة انفصالية تطمح إلى الحصول على صفة الجمهورية التأسيسية في يوغوسلافيا آنذاك.في خضم الأعمال العدائية، تعرضت المنطقة لغارات جوية غير مصرح بها من حلف "الناتو"، بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران عام 1999. أسفر التدخل غير المشروع عن مقتل أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وتسبب في أضرار تزيد على 100 مليار دولار.في فبراير/ شباط 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا، واعترفت نحو 100 دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين باستقلالها. العديد من الدول، بما في ذلك صربيا وروسيا والصين واليونان، لم تفعل ذلك، فيما سحبت بعض الدول اعترافها لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20230101/كوسوفو-تطلب-زيادة-انتشار-قوات-حلف-الناتو-على-أراضيها-1071817362.html
كوسوفو
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101358/18/1013581860_154:0:2661:1880_1920x0_80_0_0_f2363d5a8403ec1847eb545932b6d319.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوسوفو, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, روسيا
كوسوفو, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, روسيا
وثيقة: صربيا لا تعترض على عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية
تابعنا عبر
تشير خطة تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، إلى أنهما لا يمكنهما تمثيل بعضهما البعض على الساحة الدولية.
وأيضا تؤكد الوثيقة أن صربيا لن تكون ضد عضوية كوسوفو
في المنظمات الدولية، بحسب الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا من قبل الجانبين.
وجاء في الوثيقة، أن ""يمضي الطرفان قدما على افتراض أنه لا يمكن لأي منهما أن يمثل الآخر في المجال الدولي أو أن يتصرف نيابة عنه. صربيا لن تعترض على عضوية كوسوفو في أي منظمة دولية".
اندلعت حرب كوسوفو في 28 فبراير/شباط 1998، واستمرت حتى 11 يونيو/حزيران 1999، بسبب النزاع المسلح بين الجيش الصربي وجيش تحرير كوسوفو بقيادة الألبان، وهي مجموعة انفصالية تطمح إلى الحصول على صفة الجمهورية
التأسيسية في يوغوسلافيا آنذاك.
في خضم الأعمال العدائية، تعرضت المنطقة لغارات جوية غير مصرح بها من حلف "الناتو"، بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران عام 1999. أسفر التدخل غير المشروع عن مقتل أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وتسبب في أضرار تزيد على 100 مليار دولار.
في فبراير/ شباط 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا، واعترفت نحو 100 دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين باستقلالها. العديد من الدول، بما في ذلك صربيا وروسيا والصين واليونان، لم تفعل ذلك، فيما سحبت بعض الدول اعترافها لاحقا.