https://sputnikarabic.ae/20230228/وصول-باخرة-مساعدات-روسية-إلى-ميناء-طرطوس-1074134587.html
وصول باخرة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس
وصول باخرة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس
وصلت باخرة روسية إلى ميناء طرطوس، صباح اليوم الثلاثاء، محملة بالمساعدات الإغاثية النوعية دعما لمتضرري الزلزال في سوريا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:57+0000
2023-02-28T11:57+0000
2023-02-28T12:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074133485_109:0:1133:576_1920x0_80_0_0_a94455c83dfa9481c45d79144f66311f.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، إن الشحنة الإغاثية الروسية تتضمن 150 طنا من الأدوية والمعدات اللوجستية اللازمة لدعم متطلبات القطاعات الخدمية السورية في الاستجابة لمتضرري الزلزال في البلاد.وتواصل شحنات المساعدات الإغاثية الوصول تباعا إلى سوريا قادمة من الدول الصديقة، كما يواصل الجيش الروسي جهوده في توزيع شحنات المساعدات المباشرة للمتضررين في مدن وأرياف المناطق المنكوبة.ويقوم الجيش الروسي بتقديم شحنات من المساعدات الدوائية والطبية لمجالس مدن وبلدات وأرياف المناطق المنكوبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074133485_237:0:1005:576_1920x0_80_0_0_c1b80f7394a9a611acfb9672e4414d0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
وصول باخرة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس
11:57 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
حصري
وصلت باخرة روسية إلى ميناء طرطوس، صباح اليوم الثلاثاء، محملة بالمساعدات الإغاثية النوعية دعما لمتضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، إن الشحنة الإغاثية الروسية تتضمن 150 طنا من الأدوية والمعدات اللوجستية اللازمة لدعم متطلبات القطاعات الخدمية السورية في الاستجابة لمتضرري الزلزال في البلاد.
وتواصل شحنات المساعدات الإغاثية الوصول تباعا إلى سوريا قادمة من الدول الصديقة، كما يواصل الجيش الروسي جهوده في توزيع شحنات المساعدات المباشرة للمتضررين في مدن وأرياف المناطق المنكوبة.
ويقوم الجيش الروسي بتقديم شحنات من المساعدات الدوائية والطبية لمجالس مدن وبلدات وأرياف المناطق المنكوبة.