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https://sputnikarabic.ae/20230228/وصول-باخرة-مساعدات-روسية-إلى-ميناء-طرطوس-1074134587.html
وصول باخرة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس
وصول باخرة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس
وصلت باخرة روسية إلى ميناء طرطوس، صباح اليوم الثلاثاء، محملة بالمساعدات الإغاثية النوعية دعما لمتضرري الزلزال في سوريا. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T11:57+0000
2023-02-28T12:28+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، إن الشحنة الإغاثية الروسية تتضمن 150 طنا من الأدوية والمعدات اللوجستية اللازمة لدعم متطلبات القطاعات الخدمية السورية في الاستجابة لمتضرري الزلزال في البلاد.وتواصل شحنات المساعدات الإغاثية الوصول تباعا إلى سوريا قادمة من الدول الصديقة، كما يواصل الجيش الروسي جهوده في توزيع شحنات المساعدات المباشرة للمتضررين في مدن وأرياف المناطق المنكوبة.ويقوم الجيش الروسي بتقديم شحنات من المساعدات الدوائية والطبية لمجالس مدن وبلدات وأرياف المناطق المنكوبة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

وصول باخرة مساعدات روسية إلى ميناء طرطوس

11:57 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 28.02.2023)
© Sputnik . Ali Kingباخرة إغاثية روسية
باخرة إغاثية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
© Sputnik . Ali King
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حصري
وصلت باخرة روسية إلى ميناء طرطوس، صباح اليوم الثلاثاء، محملة بالمساعدات الإغاثية النوعية دعما لمتضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس، إن الشحنة الإغاثية الروسية تتضمن 150 طنا من الأدوية والمعدات اللوجستية اللازمة لدعم متطلبات القطاعات الخدمية السورية في الاستجابة لمتضرري الزلزال في البلاد.
وتواصل شحنات المساعدات الإغاثية الوصول تباعا إلى سوريا قادمة من الدول الصديقة، كما يواصل الجيش الروسي جهوده في توزيع شحنات المساعدات المباشرة للمتضررين في مدن وأرياف المناطق المنكوبة.
ويقوم الجيش الروسي بتقديم شحنات من المساعدات الدوائية والطبية لمجالس مدن وبلدات وأرياف المناطق المنكوبة.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:12 GMT
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