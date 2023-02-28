https://sputnikarabic.ae/20230228/وفد-من-شركة-غازبروم-يزور-إيران-1074153058.html
وفد من شركة "غازبروم" يزور إيران
وفد من شركة "غازبروم" يزور إيران
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الشركة عقد عددا من اللقاءات في إيران، لبحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المذكرة التي تم... 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T17:20+0000
2023-02-28T17:20+0000
2023-02-28T17:20+0000
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وذكرت "غازبروم" في بيانها، أنه "خلال اللقاءات تم بحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المذكرة الموقعة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في عام 2022".يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، وقعت شركة "غازبروم" وشركة النفط الوطنية الإيرانية، مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي تتضمن استثمارات بنحو 40 مليار دولار.وتنص الوثيقة على تحليل إمكانيات التعاون، ولا سيما في مجالات تطوير حقول الغاز والنفط الإيرانية، وتنفيذ عمليات تبادل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.كما تنص أيضا على تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال ذات الحمولة الكبيرة والمنخفضة، وبناء خطوط أنابيب الغاز، والتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي.وتربط إيران وروسيا علاقات ودية واستراتيجية، تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية؛ فضلاً عن التعاون العسكري التقني.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.وأعلن بوتين دعم روسيا لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون؛ فيما أكد رئيسي أن التعاون الإيراني مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات؛ لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية تلك العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20230224/إيران-التعاون-مع-روسيا-يتطور-واتهامات-الغرب-لنا-بشأن-أوكرانيا-لها-دوافع-سياسية-1073953408.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, إيران, أخبار إيران, شركة غازبروم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, إيران, أخبار إيران, شركة غازبروم, الأخبار
وفد من شركة "غازبروم" يزور إيران
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الشركة عقد عددا من اللقاءات في إيران، لبحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المذكرة التي تم توقيعها مع شركة النفط الوطنية الإيرانية قبل نحو عام.
وذكرت
"غازبروم" في بيانها، أنه "خلال اللقاءات تم بحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المذكرة الموقعة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في عام 2022".
يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، وقعت شركة "غازبروم
" وشركة النفط الوطنية الإيرانية، مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي تتضمن استثمارات بنحو 40 مليار دولار.
وتنص الوثيقة على تحليل إمكانيات التعاون، ولا سيما في مجالات تطوير حقول الغاز والنفط الإيرانية، وتنفيذ عمليات تبادل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
كما تنص أيضا على تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال ذات الحمولة الكبيرة والمنخفضة، وبناء خطوط أنابيب الغاز، والتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي.
وتربط إيران وروسيا
علاقات ودية واستراتيجية، تتطور في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادلات التجارية؛ فضلاً عن التعاون العسكري التقني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعلن بوتين دعم روسيا لانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون؛ فيما أكد رئيسي أن التعاون الإيراني مع روسيا استراتيجي ويشمل عدة مجالات؛ لافتًا إلى أهمية إزالة العراقيل أمام تنمية تلك العلاقات.