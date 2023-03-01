https://sputnikarabic.ae/20230301/أحدها-خطير-هل-لسانك-شاحب؟-فيما-يلي-الأسباب-المحتملة-1074184143.html
أحدها خطير... ما هي الأسباب المحتملة لشحوب اللسان
أحدها خطير... ما هي الأسباب المحتملة لشحوب اللسان
هل سبق لك أن نظرت في المرآة ولاحظت شحوب لسانك؟ يحدث هذا عندما يتم تكوين طبقة بيضاء على لسانك، والتي عادة ما تكون غير ضارة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T14:53+0000
2023-03-01T14:53+0000
2023-03-01T14:58+0000
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موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية رصد ستة أسباب تجعل لسانك شاحبا.نظافة الفم السيئةأحد الأسباب المهمة لشحوب لسانك هو سوء نظافة الفم. بدون نظافة الفم بشكل منتظم، سوف تتراكم الجراثيم وبقايا الطعام في فمك وعلى لسانك، مما يزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان والأمراض الأخرى.الطلوان (بقع بيضاء)إذا كانت لديك بقع بيضاء على لسانك، فقد تكون علامة على وجود الطلوان البيضاء. غالبا ما يصيب المرض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، ونادرا ما يصيب أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.يمكن أن تكون هذه البقع بيضاء مع حواف ناعمة أو خشنة أو بيضاء وحمراء مع هوامش متموجة تظهر أحيانا نتوءات بارزة.الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين من الأسباب الرئيسية لهذه الحالة.التشخيص المبكر لهذا المرض ضروري لأنه في حالات نادرة يسبب سرطان الفم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإقلاع عن الكحول والتبغ واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في السيطرة على أعراضه.الفم الجافيعتبر الجفاف والأدوية ومرض السكري مجرد عوامل قليلة تسهم في جفاف الفم، والذي يمكن أن يؤدي أحيانا إلى شحوب اللسان.لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب لتليين الشفاه بشكل كافٍ عندما يعاني الشخص من جفاف الفم.في هذه الحالة، يصبح من الصعب شطف الجراثيم وبقايا الطعام والمخلفات الأخرى دون اللعاب الكافي.التغير في لون اللسان ليس هو العرض الوحيد لجفاف الفم، بل إن التهاب اللسان، واللعاب الكثيف، ورائحة الفم الكريهة هي الأعراض الإضافية للفم الجاف.بعد العثور على مصدر جفاف الفم الخطوة الأولى في معالجته، لذا من الضروري استشارة طبيب أسنان.القلاع الفموييمكن أن يتسبب مرض القلاع الفموي، المعروف أيضا باسم عدوى الخميرة، في ظهور بقع بيضاء على سطح اللسان، مما يمنحه مظهرا شاحبا أو فاتحا.سيقوم الطبيب بفحص هذه الرقع ويجمع عينة من أجل تحديد مرض القلاع الفموي.من الممكن أن يصف طبيب أسنانك غسول للفم أو دواءً لمعالجة المشكلة.قد يستخدم طبيب أسنانك أيضًا تقنية غير مؤلمة تسمى الكشط لإزالة البقع.الحزاز المسطح الفموييمكن أن تظهر بقع بيضاء على شفتيك ولسانك، مما يعطيها مظهرا شاحبا بسبب اضطراب الجهاز المناعي. في هذه الحالة، قد تتألم شفتيك وقد يتحول لون لسانك إلى اللون الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديك قرح داخل فمك.اللسان الجغرافيمثل الصدفية، تسبب هذه الحالة أيضا ظهور بقع حمراء وبيضاء على اللسان. وفقا لمايو كلينك، يمكن أن تنتقل هذه البقع في جميع أنحاء الفم، وقد يتغير اللون بمرور الوقت.لحسن الحظ، من المحتمل أن يختفي هذا المرض دون أعراض من تلقاء نفسه. تشمل علاماته الرئيسية عدم تحمل الأطعمة الحارة أو الحلوة أو المالحة.
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علوم, الصحة, الأخبار, منوعات, أخبار العالم الآن
علوم, الصحة, الأخبار, منوعات, أخبار العالم الآن
أحدها خطير... ما هي الأسباب المحتملة لشحوب اللسان
14:53 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
هل سبق لك أن نظرت في المرآة ولاحظت شحوب لسانك؟ يحدث هذا عندما يتم تكوين طبقة بيضاء على لسانك، والتي عادة ما تكون غير ضارة.
موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية
رصد ستة أسباب تجعل لسانك شاحبا.
أحد الأسباب المهمة لشحوب لسانك هو سوء نظافة الفم
. بدون نظافة الفم بشكل منتظم، سوف تتراكم الجراثيم وبقايا الطعام في فمك وعلى لسانك، مما يزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان والأمراض الأخرى.
إذا كانت لديك بقع بيضاء على لسانك، فقد تكون علامة على وجود الطلوان البيضاء. غالبا ما يصيب المرض الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، ونادرا ما يصيب أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
يمكن أن تكون هذه البقع بيضاء
مع حواف ناعمة أو خشنة أو بيضاء وحمراء مع هوامش متموجة تظهر أحيانا نتوءات بارزة.
الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين من الأسباب الرئيسية لهذه الحالة.
التشخيص المبكر لهذا المرض ضروري لأنه في حالات نادرة يسبب سرطان الفم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإقلاع عن الكحول والتبغ واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في السيطرة على أعراضه.
يعتبر الجفاف والأدوية ومرض السكري مجرد عوامل قليلة تسهم في جفاف الفم، والذي يمكن أن يؤدي أحيانا إلى شحوب اللسان.
لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب لتليين الشفاه بشكل كافٍ عندما يعاني الشخص من جفاف الفم.
في هذه الحالة، يصبح من الصعب شطف الجراثيم وبقايا الطعام والمخلفات الأخرى دون اللعاب الكافي.
التغير في لون اللسان ليس هو العرض الوحيد لجفاف الفم
، بل إن التهاب اللسان، واللعاب الكثيف، ورائحة الفم الكريهة هي الأعراض الإضافية للفم الجاف.
بعد العثور على مصدر جفاف الفم الخطوة الأولى في معالجته، لذا من الضروري استشارة طبيب أسنان.
يمكن أن يتسبب مرض القلاع الفموي
، المعروف أيضا باسم عدوى الخميرة، في ظهور بقع بيضاء على سطح اللسان، مما يمنحه مظهرا شاحبا أو فاتحا.
سيقوم الطبيب بفحص هذه الرقع ويجمع عينة من أجل تحديد مرض القلاع الفموي.
من الممكن أن يصف طبيب أسنانك غسول للفم أو دواءً لمعالجة المشكلة.قد يستخدم طبيب أسنانك أيضًا تقنية غير مؤلمة تسمى الكشط لإزالة البقع.
21 ديسمبر 2020, 13:42 GMT
يمكن أن تظهر بقع بيضاء على شفتيك ولسانك، مما يعطيها مظهرا شاحبا بسبب اضطراب الجهاز المناعي. في هذه الحالة، قد تتألم شفتيك وقد يتحول لون لسانك إلى اللون الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديك قرح داخل فمك.
مثل الصدفية
، تسبب هذه الحالة أيضا ظهور بقع حمراء وبيضاء على اللسان. وفقا لمايو كلينك، يمكن أن تنتقل هذه البقع في جميع أنحاء الفم، وقد يتغير اللون بمرور الوقت.
لحسن الحظ، من المحتمل أن يختفي هذا المرض دون أعراض من تلقاء نفسه. تشمل علاماته الرئيسية عدم تحمل الأطعمة الحارة أو الحلوة أو المالحة.