https://sputnikarabic.ae/20230301/أردوغان-يؤكد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-في-موعدها--1074175231.html

أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها

أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T11:43+0000

2023-03-01T11:43+0000

2023-03-01T11:43+0000

أخبار تركيا اليوم

الانتخابات التركية

العالم

أخبار العالم الآن

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: "نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب".وتابع: "بدأنا العمل في بناء 21 ألف و244 مبنى في المناطق المنكوبة جراء الزلزال ابتداءً من اليوم".ولفت أردوغان، خلال حديثه، إلى أن 98% من المباني التي دُمرت جراء الزلزال، شُيدت قبل عام 2000، موضحًا أن هناك 14 مليون شخص متضررين من الزلزال بشكل مباشر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230219/صحيفة-أردوغان-يرفض-مقترحا-من-الحزب-الحاكم-بتأجيل-الانتخابات-التركية-إلى-يونيو-المقبل-1073727186.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, الانتخابات التركية, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان