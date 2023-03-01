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https://sputnikarabic.ae/20230301/أردوغان-يؤكد-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-في-موعدها--1074175231.html
أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها
أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:43+0000
2023-03-01T11:43+0000
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رجب طيب أردوغان
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القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: "نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب".وتابع: "بدأنا العمل في بناء 21 ألف و244 مبنى في المناطق المنكوبة جراء الزلزال ابتداءً من اليوم".ولفت أردوغان، خلال حديثه، إلى أن 98% من المباني التي دُمرت جراء الزلزال، شُيدت قبل عام 2000، موضحًا أن هناك 14 مليون شخص متضررين من الزلزال بشكل مباشر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230219/صحيفة-أردوغان-يرفض-مقترحا-من-الحزب-الحاكم-بتأجيل-الانتخابات-التركية-إلى-يونيو-المقبل-1073727186.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات التركية, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات التركية, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها

11:43 GMT 01.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.
القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".
واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: "نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب".
وتابع: "بدأنا العمل في بناء 21 ألف و244 مبنى في المناطق المنكوبة جراء الزلزال ابتداءً من اليوم".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
صحيفة: أردوغان يرفض مقترحا من الحزب الحاكم بتأجيل الانتخابات التركية إلى يونيو المقبل
19 فبراير, 19:43 GMT
ولفت أردوغان، خلال حديثه، إلى أن 98% من المباني التي دُمرت جراء الزلزال، شُيدت قبل عام 2000، موضحًا أن هناك 14 مليون شخص متضررين من الزلزال بشكل مباشر.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
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