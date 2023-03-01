https://sputnikarabic.ae/20230301/أستراليا-تشتري-29-مروحية-أباتشي-من-طراز-إيه-إتش-64-إي-1074175038.html
أستراليا تشتري 29 مروحية أباتشي من طراز "إيه إتش-64 إي"
أستراليا تشتري 29 مروحية أباتشي من طراز "إيه إتش-64 إي"
قالت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن أستراليا وقعت عقدا مع شركة بوينغ الأمريكية لتسليم 29 مروحية من طراز "إيه إتش-64 إي" في الفترة ما بين 2025 إلى... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T11:40+0000
2023-03-01T11:40+0000
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سبوتنيك. وقال البيان: "وقعت الحكومة الأسترالية اليوم عقد القدرة الصناعية الأسترالية (AIC) لبرنامج أباتشي مع شركة بوينغ الأمريكية، مما يعزز التزامات صناعة الدفاع الأسترالية في إنتاج الطائرات".وأضاف البيان "سيتم تزويد طائرات الهليكوبتر أباتشي بأحدث التقنيات وأجهزة الاستشعار والمعدات، مما يجعلها واحدة من أكثر طائرات الهليكوبتر قوة بالنسبة لقوات الدفاع الأسترالية"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأسترالي، بات كونروي، أعلن عن العقد في المعرض الجوي الدولي الأسترالي 2023.يشار إلى أن أستراليا تتبع مؤخرا تطوير بناء قدراتها الدفاعية، بما في ذلك شراء الصواريخ والطائرات بدون طيار والمركبات القتالية المدرعة وإنشاء أسطولها الخاص من الغواصات النووية بموجب اتفاقية "أوكوس"مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الموقعة في 2021.وفي وقت سابق، دعا نيكولاي نوزدريف، مدير القسم الآسيوي الثالث في وزارة الخارجية الروسية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أنه يتم تعزيز تحالف "أوكوس" (أستراليا، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية) بأقصى سرعة، بما في ذلك من خلال لاعبين غير إقليميين، وخطط لربط ليس فقط كوريا الجنوبية، ولكن ألمانيا أيضا.وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب تحالف جديد تحت مسمى "أوكوس".
https://sputnikarabic.ae/20230214/أستراليا-تكشف-عن-إحباط-عملية-تجسس-إيرانية-على-أراضيها-1073511756.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الأخبار
أستراليا تشتري 29 مروحية أباتشي من طراز "إيه إتش-64 إي"
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قالت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن أستراليا وقعت عقدا مع شركة بوينغ الأمريكية لتسليم 29 مروحية من طراز "إيه إتش-64 إي" في الفترة ما بين 2025 إلى 2028.
سبوتنيك. وقال البيان: "وقعت الحكومة الأسترالية اليوم عقد القدرة الصناعية الأسترالية (AIC) لبرنامج أباتشي مع شركة بوينغ الأمريكية، مما يعزز التزامات صناعة الدفاع الأسترالية في إنتاج الطائرات".
وأضاف البيان "سيتم تزويد طائرات الهليكوبتر أباتشي
بأحدث التقنيات وأجهزة الاستشعار والمعدات، مما يجعلها واحدة من أكثر طائرات الهليكوبتر قوة بالنسبة لقوات الدفاع الأسترالية"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأسترالي، بات كونروي، أعلن عن العقد في المعرض الجوي الدولي الأسترالي 2023.
يشار إلى أن أستراليا تتبع مؤخرا تطوير بناء قدراتها الدفاعية، بما في ذلك شراء الصواريخ والطائرات بدون طيار والمركبات القتالية المدرعة وإنشاء أسطولها الخاص من الغواصات النووية بموجب اتفاقية "أوكوس"مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الموقعة في 2021.
وفي وقت سابق، دعا نيكولاي نوزدريف، مدير القسم الآسيوي الثالث في وزارة الخارجية الروسية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أنه يتم تعزيز تحالف "أوكوس"
(أستراليا، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية) بأقصى سرعة، بما في ذلك من خلال لاعبين غير إقليميين، وخطط لربط ليس فقط كوريا الجنوبية، ولكن ألمانيا أيضا.
وأبرمت أستراليا صفقة دفاع مشترك مع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بموجب تحالف جديد تحت مسمى "أوكوس".