https://sputnikarabic.ae/20230301/أمل-أبو-زيد-روسيا-ستتمكن-من-تحرير-دونباس-بالكامل-ولن-تتخلى-عنها-مهما-حدث--1074182265.html
أمل أبو زيد: روسيا ستتمكن من تحرير دونباس بالكامل ولن تتخلى عنها مهما حدث
أمل أبو زيد: روسيا ستتمكن من تحرير دونباس بالكامل ولن تتخلى عنها مهما حدث
انطلق مؤتمر الشرق أوسطي الثاني عشر لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أعماله في موسكو بمشاركة خبراء وسياسيين ومفكرين بارزين من ثماني عشرة دولة، من بينهم مستشارة... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T14:02+0000
2023-03-01T14:02+0000
2023-03-01T14:02+0000
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أمل أبو زيد: روسيا ستتمكن من تحرير كامل الدونباس ولن تتخلى عنه مهما حدث
أمل أبو زيد: روسيا ستتمكن من تحرير كامل الدونباس ولن تتخلى عنه مهما حدث
يقول المشارك في مؤتمر "فالداي" السيد أمل أبو زيد، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق للشؤون الروسية، في حديثث لـ"بلا قيود" عن قراءته لتطورات الأحداث في العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية:وأشار أبو زيد إلى أن رهان كييف على تعزيز قدراتها العسكرية المدعومة من الغرب، سيكون له أثمان باهظة على الشعب الأوكراني، وكذلك على الشعب الروسي.شحنة مساعدات جديدة من "سبوتنيك" تتجه لسوريافي إطار المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" بالتعاون مع مؤسسة "الدكتورة ليزا" الخيرية، تتم عملية تجهيز شحنة جديدة لمتضرري الزلزال في سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" من المطار في موسكو حيث يتم تجهيز الشحنة:من جهته، قال أحد المساهمين في توزيع المساعدات التي ترسلها "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
أمل أبو زيد: روسيا ستتمكن من تحرير دونباس بالكامل ولن تتخلى عنها مهما حدث
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انطلق مؤتمر الشرق أوسطي الثاني عشر لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أعماله في موسكو بمشاركة خبراء وسياسيين ومفكرين بارزين من ثماني عشرة دولة، من بينهم مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، ومستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق للشؤون الروسية أمل أبو زيد.
يقول المشارك في مؤتمر "فالداي" السيد أمل أبو زيد، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق للشؤون الروسية، في حديثث لـ"بلا قيود" عن قراءته لتطورات الأحداث في العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية:
"مع دخول الصراع في أوكرانيا عامه الثاني، هناك تساؤلات كثيرة تطرح عن آفاق المواجهة، وطبيعة نقطة النهاية فيها، وبرأيي معظم الأطراف المنخرطة في هذه العمليات الحربية، عندها نوع من الصعوبة في الدفع لتسوية سياسية،لأن الظروف لم تنضج بعد في هذا المجال، والرهان على الحسم العسكري، حتى لو كان بشكل جزئي، وأصبح واضحا اليوم، أن روسيا ستتمكن من وضع السيطرة الكاملة على دونباس، وهذا المكسب لروسيا لن تتخلى عنه مهما حدث في أي تسوية مستقبلية".
وأشار أبو زيد إلى أن رهان كييف على تعزيز قدراتها العسكرية المدعومة من الغرب، سيكون له أثمان باهظة على الشعب الأوكراني، وكذلك على الشعب الروسي.
شحنة مساعدات جديدة من "سبوتنيك" تتجه لسوريا
في إطار المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" بالتعاون مع مؤسسة "الدكتورة ليزا" الخيرية، تتم عملية تجهيز شحنة جديدة لمتضرري الزلزال في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" من المطار في موسكو حيث يتم تجهيز الشحنة:
"نشرف بشكل مباشر على توضيب شحنة جديدة من المساعدات معظمها من البطانيات وأكياس النوم والأغطية الدافئة وحليب الأطفال والأغذية الضرورية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وستنطلق يوم الأحد المقبل".
من جهته، قال أحد المساهمين في توزيع المساعدات التي ترسلها "سبوتنيك":
"نعمل بكل حرص ومصداقية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين الحقيقيين لها، والأولوية للأطفال حيث تمكنا خلال يوم واحد من مساعدة حوالي 100 طفل إن كان بالحليب أو المواد الغذائية أو الحفاضات، واليوم أيضا وصلت مساعدات جديدة من جمهورية داغستان الروسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...