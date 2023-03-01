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https://sputnikarabic.ae/20230301/إتش-جيه---12-صواريخ-صينية-مضادة-للدبابات-يمكن-إطلاقها-من-البر-والجو-صور-1074176861.html
"إتش جيه - 12"... صواريخ صينية مضادة للدبابات يمكن إطلاقها من البر والجو... صور
"إتش جيه - 12"... صواريخ صينية مضادة للدبابات يمكن إطلاقها من البر والجو... صور
أصبحت الصواريخ الموجهة المحمولة على الكتف التي يتم استخدامها ضد الدبابات أحد أخطر الأسلحة في الحروب البرية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T12:14+0000
2023-03-01T12:14+0000
رصد عسكري
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الصين
سلاح روسيا
الأخبار
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وتتميز هذه الفئة من الصواريخ بإمكانية استخدامها ضد دبابات القتال الرئيسية بواسطة فرد واحد، ومنها صواريخ "إتش جيه - 12" الصينية (ريد أرو - 12)، التي لا تحتاج إلى توجيه بعد إطلاقها نحو الهدف، حسبما يشير موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.وأورد الموقع مواصفات الصاروخ الصيني المحمول "إتش جيه - 12"، الذي دخل الخدمة في 2020.ولفت الموقع إلى أن الصين طورت أكثر من نسخة من الصاروخ أبرزها:وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني المضاد للدبابات يقطع أول 20 متر من موقع إطلاقه باستخدام "الإطلاق الناعم" الذي يعتمد على وسيلة دفع تسبق عمل محركه الرئيسي.وبعد الـ 20 متر يبدأ محرك الصاروخ في العمل للانطلاق نحو الهدف مباشرة أو عن طريق إصابته من أعلى.يذكر أن الصين عرضت نسخ مختلفة من هذا الصاروخ خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-سلاح-صيني-مرعب-موجود-في-الجزائر-يدمر-دبابات-الناتو-في-حال-تسليمه-لروسيا-1074070365.html
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رصد عسكري, آيدكس 2023, الصين, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, آيدكس 2023, الصين, سلاح روسيا, الأخبار

"إتش جيه - 12"... صواريخ صينية مضادة للدبابات يمكن إطلاقها من البر والجو... صور

12:14 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من ريد أرو - 12 أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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أصبحت الصواريخ الموجهة المحمولة على الكتف التي يتم استخدامها ضد الدبابات أحد أخطر الأسلحة في الحروب البرية.
وتتميز هذه الفئة من الصواريخ بإمكانية استخدامها ضد دبابات القتال الرئيسية بواسطة فرد واحد، ومنها صواريخ "إتش جيه - 12" الصينية (ريد أرو - 12)، التي لا تحتاج إلى توجيه بعد إطلاقها نحو الهدف، حسبما يشير موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من ريد أرو - 12 أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy

وأورد الموقع مواصفات الصاروخ الصيني المحمول "إتش جيه - 12"، الذي دخل الخدمة في 2020.

معدل اختراق الدروع: 80 سم.
مدى الإطلاق: 2.5 كلم.
طول الصاروخ: 110 سم.
طول أنبوب الإطلاق: 120 سم.
قطر الصاروخ: 13 سم.
وزن الصاروخ: 13 كغم.
نظام التوجيه: الأشعة تحت الحمراء.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من ريد أرو - 12 أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy

ولفت الموقع إلى أن الصين طورت أكثر من نسخة من الصاروخ أبرزها:

"جي إيه إم - 100": نسخة تصديرية من "إتش جيه - 12".
"جي إيه إم - 101": نسخة للإطلاق من الجو ضد الدبابات بواسطة الطائرات المسيرة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من ريد أرو - 12 أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy
وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني المضاد للدبابات يقطع أول 20 متر من موقع إطلاقه باستخدام "الإطلاق الناعم" الذي يعتمد على وسيلة دفع تسبق عمل محركه الرئيسي.
جندي من الجيش الصيني خلال عبوره أمام صاروخ باليستي متوسط ​​المدى معروض في متحف بكين العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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27 فبراير, 11:40 GMT
وبعد الـ 20 متر يبدأ محرك الصاروخ في العمل للانطلاق نحو الهدف مباشرة أو عن طريق إصابته من أعلى.
يذكر أن الصين عرضت نسخ مختلفة من هذا الصاروخ خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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