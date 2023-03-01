https://sputnikarabic.ae/20230301/إتش-جيه---12-صواريخ-صينية-مضادة-للدبابات-يمكن-إطلاقها-من-البر-والجو-صور-1074176861.html

"إتش جيه - 12"... صواريخ صينية مضادة للدبابات يمكن إطلاقها من البر والجو... صور

"إتش جيه - 12"... صواريخ صينية مضادة للدبابات يمكن إطلاقها من البر والجو... صور

أصبحت الصواريخ الموجهة المحمولة على الكتف التي يتم استخدامها ضد الدبابات أحد أخطر الأسلحة في الحروب البرية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T12:14+0000

2023-03-01T12:14+0000

2023-03-01T12:14+0000

رصد عسكري

آيدكس 2023

الصين

سلاح روسيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/01/1074176197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3845d26449e7c90052651a181739e22.jpg

وتتميز هذه الفئة من الصواريخ بإمكانية استخدامها ضد دبابات القتال الرئيسية بواسطة فرد واحد، ومنها صواريخ "إتش جيه - 12" الصينية (ريد أرو - 12)، التي لا تحتاج إلى توجيه بعد إطلاقها نحو الهدف، حسبما يشير موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.وأورد الموقع مواصفات الصاروخ الصيني المحمول "إتش جيه - 12"، الذي دخل الخدمة في 2020.ولفت الموقع إلى أن الصين طورت أكثر من نسخة من الصاروخ أبرزها:وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني المضاد للدبابات يقطع أول 20 متر من موقع إطلاقه باستخدام "الإطلاق الناعم" الذي يعتمد على وسيلة دفع تسبق عمل محركه الرئيسي.وبعد الـ 20 متر يبدأ محرك الصاروخ في العمل للانطلاق نحو الهدف مباشرة أو عن طريق إصابته من أعلى.يذكر أن الصين عرضت نسخ مختلفة من هذا الصاروخ خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-سلاح-صيني-مرعب-موجود-في-الجزائر-يدمر-دبابات-الناتو-في-حال-تسليمه-لروسيا-1074070365.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, آيدكس 2023, الصين, سلاح روسيا, الأخبار