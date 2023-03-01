"إتش جيه - 12"... صواريخ صينية مضادة للدبابات يمكن إطلاقها من البر والجو... صور
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy
أصبحت الصواريخ الموجهة المحمولة على الكتف التي يتم استخدامها ضد الدبابات أحد أخطر الأسلحة في الحروب البرية.
وتتميز هذه الفئة من الصواريخ بإمكانية استخدامها ضد دبابات القتال الرئيسية بواسطة فرد واحد، ومنها صواريخ "إتش جيه - 12" الصينية (ريد أرو - 12)، التي لا تحتاج إلى توجيه بعد إطلاقها نحو الهدف، حسبما يشير موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy
وأورد الموقع مواصفات الصاروخ الصيني المحمول "إتش جيه - 12"، الذي دخل الخدمة في 2020.
معدل اختراق الدروع: 80 سم.
مدى الإطلاق: 2.5 كلم.
طول الصاروخ: 110 سم.
طول أنبوب الإطلاق: 120 سم.
قطر الصاروخ: 13 سم.
وزن الصاروخ: 13 كغم.
نظام التوجيه: الأشعة تحت الحمراء.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ولفت الموقع إلى أن الصين طورت أكثر من نسخة من الصاروخ أبرزها:
"جي إيه إم - 100": نسخة تصديرية من "إتش جيه - 12".
"جي إيه إم - 101": نسخة للإطلاق من الجو ضد الدبابات بواسطة الطائرات المسيرة.
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من "ريد أرو - 12" أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز
© Sputnik . Alaa - Almotairy
وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني المضاد للدبابات يقطع أول 20 متر من موقع إطلاقه باستخدام "الإطلاق الناعم" الذي يعتمد على وسيلة دفع تسبق عمل محركه الرئيسي.
وبعد الـ 20 متر يبدأ محرك الصاروخ في العمل للانطلاق نحو الهدف مباشرة أو عن طريق إصابته من أعلى.
يذكر أن الصين عرضت نسخ مختلفة من هذا الصاروخ خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
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© Sputnik