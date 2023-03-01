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إيران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا عام 2023
إيران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا عام 2023
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، بأن طهران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا في عام 2023. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T09:04+0000
2023-03-01T09:04+0000
روسيا
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وقال جلالي خلال مقابلة مع صحيفة "برلامينتسكايا غازيتا" الروسية: "نأمل أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة في عام 2023، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم التصديق عليها من قبل برلمانات البلدين".وأشار إلى أن طهران أرسلت بالفعل مسودة اتفاق إلى موسكو، وحالياً يناقشها الطرفان.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة للعلاقات الروسية – الإيرانية؛ لافتا إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.
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إيران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا عام 2023

09:04 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي
السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، بأن طهران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا في عام 2023.
وقال جلالي خلال مقابلة مع صحيفة "برلامينتسكايا غازيتا" الروسية: "نأمل أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة في عام 2023، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم التصديق عليها من قبل برلمانات البلدين".
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وأشار إلى أن طهران أرسلت بالفعل مسودة اتفاق إلى موسكو، وحالياً يناقشها الطرفان.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة للعلاقات الروسية – الإيرانية؛ لافتا إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.

وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.
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