https://sputnikarabic.ae/20230301/إيران-تأمل-في-توقيع-معاهدة-جديدة-بشأن-العلاقات-مع-روسيا-عام-2023-1074166689.html

إيران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا عام 2023

إيران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا عام 2023

صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، بأن طهران تأمل في توقيع معاهدة جديدة بشأن العلاقات مع روسيا في عام 2023. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T09:04+0000

2023-03-01T09:04+0000

2023-03-01T09:04+0000

روسيا

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وقال جلالي خلال مقابلة مع صحيفة "برلامينتسكايا غازيتا" الروسية: "نأمل أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة في عام 2023، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم التصديق عليها من قبل برلمانات البلدين".وأشار إلى أن طهران أرسلت بالفعل مسودة اتفاق إلى موسكو، وحالياً يناقشها الطرفان.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة للعلاقات الروسية – الإيرانية؛ لافتا إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.

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