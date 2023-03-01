https://sputnikarabic.ae/20230301/إيران-تعلن-أن-اثنين-من-الدبلوماسيين-الألمان-غير-مرغوب-فيهما-1074187647.html
إيران تعلن أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما
إيران تعلن أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما، في خطوة متبادلة، متهمة برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "طهران طردت دبلوماسيين ألمان بعد إعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما بسبب تدخل الحكومة الألمانية وتصرفاتها غير المسؤولة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف كنعاني أن طهران شددت على ضرورة الاحترام المتبادل لكن عليها أن تلجأ إلى خيارات أخرى عندما تتحدى مبادءها وسيادتها من قبل دول أخرى.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتبر طرد دبلوماسييها من إيران تعسفيا ودون مبرر، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن القرار كان متوقعا بعد طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من ألمانيا في 22 فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه لا يزال غير مبرر".وأضافت الوزارة الألمانية أن قرار طرد الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي جاء ردا على إصدار طهران مذكرة حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد.وأوضح البيان أيضا أن الدبلوماسيين الألمان الذين طردتهما طهران كانا يقومان بمسؤولياتهما علانية وبالتزام كبير "على الرغم من الظروف المعقدة" في مقر عملهما.يذكر أن ألمانيا أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي أن اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية شخصان غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة البلاد، وجاء القرار بعد الحكم على شارمهد بالإعدام لمشاركته في أنشطة مناهضة للحكومة، ودعت ألمانيا إيران إلى إلغاء حكم الإعدام.
https://sputnikarabic.ae/20230109/ألمانيا-تستدعي-سفير-إيران-في-برلين-على-خلفية-إعدام-متظاهرين-جدد-1072089214.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, الأخبار
إيران تعلن أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما، في خطوة متبادلة، متهمة برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية لطهران.
سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، ناصر كنعاني، إن "طهران طردت دبلوماسيين ألمان بعد إعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما بسبب تدخل الحكومة الألمانية وتصرفاتها غير المسؤولة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف كنعاني أن طهران شددت على ضرورة الاحترام المتبادل لكن عليها أن تلجأ إلى خيارات أخرى عندما تتحدى مبادءها وسيادتها من قبل دول أخرى.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتبر طرد دبلوماسييها من إيران تعسفيا ودون مبرر، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن القرار كان متوقعا بعد طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من ألمانيا في 22 فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه لا يزال غير مبرر".
وأضافت الوزارة الألمانية أن قرار طرد الدبلوماسيين الإيرانيين
الأسبوع الماضي جاء ردا على إصدار طهران مذكرة حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد.
وأوضح البيان أيضا أن الدبلوماسيين الألمان الذين طردتهما طهران كانا يقومان بمسؤولياتهما علانية وبالتزام كبير "على الرغم من الظروف المعقدة" في مقر عملهما.
يذكر أن ألمانيا أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي أن اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية شخصان غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة البلاد، وجاء القرار بعد الحكم على شارمهد بالإعدام لمشاركته في أنشطة مناهضة للحكومة، ودعت ألمانيا إيران إلى إلغاء حكم الإعدام.