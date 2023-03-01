عربي
https://sputnikarabic.ae/20230301/إيران-تعلن-أن-اثنين-من-الدبلوماسيين-الألمان-غير-مرغوب-فيهما-1074187647.html
إيران تعلن أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما
إيران تعلن أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما، في خطوة متبادلة، متهمة برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:18+0000
2023-03-01T15:18+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg
سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "طهران طردت دبلوماسيين ألمان بعد إعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما بسبب تدخل الحكومة الألمانية وتصرفاتها غير المسؤولة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف كنعاني أن طهران شددت على ضرورة الاحترام المتبادل لكن عليها أن تلجأ إلى خيارات أخرى عندما تتحدى مبادءها وسيادتها من قبل دول أخرى.من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتبر طرد دبلوماسييها من إيران تعسفيا ودون مبرر، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن القرار كان متوقعا بعد طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من ألمانيا في 22 فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه لا يزال غير مبرر".وأضافت الوزارة الألمانية أن قرار طرد الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي جاء ردا على إصدار طهران مذكرة حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد.وأوضح البيان أيضا أن الدبلوماسيين الألمان الذين طردتهما طهران كانا يقومان بمسؤولياتهما علانية وبالتزام كبير "على الرغم من الظروف المعقدة" في مقر عملهما.يذكر أن ألمانيا أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي أن اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية شخصان غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة البلاد، وجاء القرار بعد الحكم على شارمهد بالإعدام لمشاركته في أنشطة مناهضة للحكومة، ودعت ألمانيا إيران إلى إلغاء حكم الإعدام.
https://sputnikarabic.ae/20230109/ألمانيا-تستدعي-سفير-إيران-في-برلين-على-خلفية-إعدام-متظاهرين-جدد-1072089214.html
إيران
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92f89a31ee71db1917aeebadd22216b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, الأخبار

إيران تعلن أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما

15:18 GMT 01.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن اثنين من الدبلوماسيين الألمان غير مرغوب فيهما، في خطوة متبادلة، متهمة برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية لطهران.
سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "طهران طردت دبلوماسيين ألمان بعد إعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما بسبب تدخل الحكومة الألمانية وتصرفاتها غير المسؤولة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف كنعاني أن طهران شددت على ضرورة الاحترام المتبادل لكن عليها أن تلجأ إلى خيارات أخرى عندما تتحدى مبادءها وسيادتها من قبل دول أخرى.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تعتبر طرد دبلوماسييها من إيران تعسفيا ودون مبرر، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن القرار كان متوقعا بعد طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من ألمانيا في 22 فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه لا يزال غير مبرر".
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
ألمانيا تستدعي سفير إيران في برلين على خلفية "إعدام متظاهرين جدد"
9 يناير, 15:20 GMT
وأضافت الوزارة الألمانية أن قرار طرد الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي جاء ردا على إصدار طهران مذكرة حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد.
وأوضح البيان أيضا أن الدبلوماسيين الألمان الذين طردتهما طهران كانا يقومان بمسؤولياتهما علانية وبالتزام كبير "على الرغم من الظروف المعقدة" في مقر عملهما.
يذكر أن ألمانيا أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي أن اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية شخصان غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة البلاد، وجاء القرار بعد الحكم على شارمهد بالإعدام لمشاركته في أنشطة مناهضة للحكومة، ودعت ألمانيا إيران إلى إلغاء حكم الإعدام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала