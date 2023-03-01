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إيران تكشف عن قواعد عسكرية جديدة محصنة تحت الأرض... فيديو
إيران تكشف عن قواعد عسكرية جديدة محصنة تحت الأرض... فيديو
كشف الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "قواعد عسكرية محصنة تحت الأرض"، وأزاح الستار عن انفاق ومخابئ وقواعد للطائرات المسيرة والطائرات الحربية في جوف الأرض. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T06:42+0000
2023-03-01T06:42+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه "جرى الكشف عن أنفاق أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من خلال نشر صورة لخروج منظومة "سوم خرداد" الدفاعية في إطار مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1401".وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، أمس الثلاثاء، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.وكان قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد رضا شبان، قال أمس الثلاثاء، إن مناورات الدفاع الجوي حققت جميع أهدافها المرسومة.ونقلت وكالة "إرنا"، عن العميد رضا شبان أن هذه مناورات الدفاع الجوي الإيرانية امتازت عن سابقاتها بأنها جرت في نطاق عملياتي واسع جدا.
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تكشف عن قواعد عسكرية جديدة محصنة تحت الأرض... فيديو

06:42 GMT 01.03.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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كشف الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "قواعد عسكرية محصنة تحت الأرض"، وأزاح الستار عن انفاق ومخابئ وقواعد للطائرات المسيرة والطائرات الحربية في جوف الأرض.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه "جرى الكشف عن أنفاق أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من خلال نشر صورة لخروج منظومة "سوم خرداد" الدفاعية في إطار مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1401".
وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، أمس الثلاثاء، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".
وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".
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وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".
وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.
وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.
وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
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وكان قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد رضا شبان، قال أمس الثلاثاء، إن مناورات الدفاع الجوي حققت جميع أهدافها المرسومة.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن العميد رضا شبان أن هذه مناورات الدفاع الجوي الإيرانية امتازت عن سابقاتها بأنها جرت في نطاق عملياتي واسع جدا.
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