https://sputnikarabic.ae/20230301/إيطاليا-تعلن-ارتفاع-حصيلة-غرق-قارب-مهاجرين-إلى-67-قتيلا-1074193184.html
إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 قتيلا
إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 قتيلا
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان أبحر من ميناء إزمير غربي تركيا نهاية الأسبوع الماضي إلى 67... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T17:32+0000
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وقالت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية الرسمية: "ارتفع عدد ضحايا غرق القارب المحمّل بالمهاجرين إلى 67".وقالت إن آخر جثة تم انتشالها صباح اليوم من قبل رجال الإنقاذ كانت لفتاة صغيرة، في منطقة غرق القارب قرب سواحل كوترو على البحر المتوسط بمنطقة كالابريا جنوبي البلاد.وأضافت أن قاضي التحقيق بمحكمة كروتوني أمر بالقبض على اثنين من المتورطين في تهريب المهاجرين على متن القارب الذي تحطم على ساحل كوترو.وأوضحت أنه تم القبض على الاثنين، وهما تركي يبلغ من العمر 50 عامًا وباكستاني يبلغ من العمر 25 عاما.وكان خفر السواحل الإيطالي قد كشف يوم الأحد الماضي عن مصرع 60 مهاجرا على الأقل، إثر اصطدام قاربهم الخشبي بالصخور قبالة سواحل مدينة كالابريا.ومن بين الضحايا 15 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.ونجا 80 شخصا بينما قتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الإيطالية أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230228/إيطاليا-دفع-كل-مهاجر-8-آلاف-يورو-لركوب-رحلة-الموت-1074154520.html
https://sputnikarabic.ae/20230226/مصرع-40-مهاجرا-في-غرق-سفينة-قبالة-سواحل-إيطاليا-1074015126.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
إيطاليا تعلن ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين إلى 67 قتيلا
17:32 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 17:36 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان أبحر من ميناء إزمير غربي تركيا نهاية الأسبوع الماضي إلى 67 قتيلا.
وقالت وكالة أنباء "أنسا
" الإيطالية الرسمية: "ارتفع عدد ضحايا غرق القارب المحمّل بالمهاجرين إلى 67".
وقالت إن آخر جثة تم انتشالها صباح اليوم من قبل رجال الإنقاذ كانت لفتاة صغيرة، في منطقة غرق القارب قرب سواحل كوترو على البحر المتوسط بمنطقة كالابريا جنوبي البلاد.
وأضافت أن قاضي التحقيق بمحكمة كروتوني أمر بالقبض على اثنين من المتورطين في تهريب المهاجرين على متن القارب الذي تحطم على ساحل كوترو.
وأوضحت أنه تم القبض على الاثنين، وهما تركي يبلغ من العمر 50 عامًا وباكستاني يبلغ من العمر 25 عاما.
وكان خفر السواحل الإيطالي
قد كشف يوم الأحد الماضي عن مصرع 60 مهاجرا على الأقل، إثر اصطدام قاربهم الخشبي بالصخور قبالة سواحل مدينة كالابريا.
ومن بين الضحايا 15 قاصرا، لقوا مصرعهم عندما اصطدم قاربهم الخشبي المكتظ بالمياه الضحلة على بعد 100 متر قبالة شاطئ كوترو يوم الأحد وسط أمواج هائجة.
ونجا 80 شخصا بينما قتل العشرات، بعدما أشار الناجون إلى أن القارب كان على متنه نحو 170 شخصا عندما انطلق الأسبوع الماضي من إزمير بتركيا.
وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الإيطالية
أن المهربين حصلوا على 8 آلاف يورو تقريبا من كل مهاجر، في مأساة الهجرة الأخيرة إلى إيطاليا.