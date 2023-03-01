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اختفاء مروحية على متنها 5 أشخاص في الفلبين
اختفاء مروحية على متنها 5 أشخاص في الفلبين
أعلنت السلطات الفلبينية فقدان مروحية إجلاء طبية تقل 5 أشخاص، في طريقها إلى مقاطعة "بالأوان" جنوب غربي البلاد. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T21:56+0000
2023-03-01T21:57+0000
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وذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن المروحية كانت تقل طيار وممرضة ومريض بصحبة مرافقين، بحسب وكالة "الأسوشيتدبرس".وقالت الهيئة إن المروحية أقلعت في الساعة 7:30 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، لنقل مريض في جزر "مانجسي" إلى مستشفى المقاطعة.ولكن الإبلاغ عن فقدان المروحية تم في نحو الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكان من المتوقع أن تصل في الساعة الـ 10:30 صباحا.وأضافت هيئة الطيران المدني أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.يذكر أن هذه هي المروحية الثالثة التي يتم الإبلاغ عن فقدانها خلال العام الجاري في الفلبين.
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العالم, الفلبين, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, الفلبين, أخبار العالم الآن, الأخبار

اختفاء مروحية على متنها 5 أشخاص في الفلبين

21:56 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 21:57 GMT 01.03.2023)
© AFP 2023 / FETHI BELAIDمروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي
مروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أعلنت السلطات الفلبينية فقدان مروحية إجلاء طبية تقل 5 أشخاص، في طريقها إلى مقاطعة "بالأوان" جنوب غربي البلاد.
وذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن المروحية كانت تقل طيار وممرضة ومريض بصحبة مرافقين، بحسب وكالة "الأسوشيتدبرس".
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وقالت الهيئة إن المروحية أقلعت في الساعة 7:30 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، لنقل مريض في جزر "مانجسي" إلى مستشفى المقاطعة.
ولكن الإبلاغ عن فقدان المروحية تم في نحو الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وكان من المتوقع أن تصل في الساعة الـ 10:30 صباحا.
وأضافت هيئة الطيران المدني أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.
يذكر أن هذه هي المروحية الثالثة التي يتم الإبلاغ عن فقدانها خلال العام الجاري في الفلبين.
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