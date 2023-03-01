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https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-حصيلة-قتلى-تصادم-قطارين-بوسط-اليونان-إلى-32-شخصا--1074162685.html
ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين بوسط اليونان إلى 32 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين بوسط اليونان إلى 32 شخصا
أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارثاكوجيانيس، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T05:39+0000
2023-03-01T05:39+0000
اليونان
تصادم قطارات
العالم
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أثينا - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 26 شخصا.وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لهيئة الإذاعة اليونانية: "حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".ووقع الحادث في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-عدد-ضحايا-تصادم-قطارين-في-اليونان-إلى-26-قتيلا-و86-مصابا-1074161891.html
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اليونان, تصادم قطارات, العالم
اليونان, تصادم قطارات, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين بوسط اليونان إلى 32 شخصا

05:39 GMT 01.03.2023
© Twitter/Pompiers13تصادم قطار مع شاحنة في فرنسا
تصادم قطار مع شاحنة في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Twitter/Pompiers13
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أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارثاكوجيانيس، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان إلى 32 قتيلا و85 مصابًا.
أثينا - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 26 شخصا.
عواقب تصادم قطار مع شاحنة عند مفترق طرق في يوكوهاما، اليابان 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا
02:33 GMT
وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لهيئة الإذاعة اليونانية: "حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".
ووقع الحادث في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.
وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.
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