https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-حصيلة-قتلى-تصادم-قطارين-بوسط-اليونان-إلى-32-شخصا--1074162685.html

ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين بوسط اليونان إلى 32 شخصا

ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين بوسط اليونان إلى 32 شخصا

أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارثاكوجيانيس، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T05:39+0000

2023-03-01T05:39+0000

2023-03-01T05:39+0000

اليونان

تصادم قطارات

العالم

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أثينا - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 26 شخصا.وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء لهيئة الإذاعة اليونانية: "حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى، وأصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".ووقع الحادث في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-عدد-ضحايا-تصادم-قطارين-في-اليونان-إلى-26-قتيلا-و86-مصابا-1074161891.html

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اليونان, تصادم قطارات, العالم