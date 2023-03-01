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ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا
https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-عدد-ضحايا-تصادم-قطارين-في-اليونان-إلى-26-قتيلا-و86-مصابا-1074161891.html
ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا
قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، يوم الأربعاء، إن عدد القتلى من تصادم قطاري الركاب والبضائع في شمال اليونان ارتفع إلى 26 شخصا،... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T02:33+0000
2023-03-01T02:43+0000
اليونان
تصادم قطارين
العالم
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أثينا - سبوتنيك. ووقع الحادث حوالي منتصف الليل في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة. وتسبب الاصطدام في نشوب حريق؛ وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.وقال المتحدث في ظهور متلفز على هيئة الإذاعة اليونانية (ERT): "حتى الآن، توفي 26 شخصا، وتم إرسال 85 جريحا إلى المستشفيات".وأضاف أن حوالي 150 من رجال الإطفاء و40 سيارة إسعاف يشاركون في عملية الإنقاذ.وقالت هيئة الإذاعة إن وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، كان في طريقه إلى المستشفيات، في حين يتم تحديث وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كريستوس ستيليانيدس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باستمرار عن الحادث.وفقا للإذاعة كان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك.ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء.وغادر قطار أثينا-تسالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك-أثينا لمدة 70 دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20230301/مقتل-16-شخصا-على-الأقل-في-حادث-تصادم-قطارين-في-اليونان-1074161734.html
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اليونان, تصادم قطارين, العالم
اليونان, تصادم قطارين, العالم

ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا و86 مصابا

02:33 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 02:43 GMT 01.03.2023)
© AFP 2023 / Jiji Pressعواقب تصادم قطار مع شاحنة عند مفترق طرق في يوكوهاما، اليابان 5 سبتمبر 2019
عواقب تصادم قطار مع شاحنة عند مفترق طرق في يوكوهاما، اليابان 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Jiji Press
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قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، يوم الأربعاء، إن عدد القتلى من تصادم قطاري الركاب والبضائع في شمال اليونان ارتفع إلى 26 شخصا، وتم نقل 85 شخصا مصابا إلى المستشفيات.
أثينا - سبوتنيك. ووقع الحادث حوالي منتصف الليل في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة. وتسبب الاصطدام في نشوب حريق؛ وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.
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مقتل 16 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين في اليونان
02:18 GMT
وقال المتحدث في ظهور متلفز على هيئة الإذاعة اليونانية (ERT): "حتى الآن، توفي 26 شخصا، وتم إرسال 85 جريحا إلى المستشفيات".
وأضاف أن حوالي 150 من رجال الإطفاء و40 سيارة إسعاف يشاركون في عملية الإنقاذ.
وقالت هيئة الإذاعة إن وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، كان في طريقه إلى المستشفيات، في حين يتم تحديث وزير أزمة المناخ والحماية المدنية كريستوس ستيليانيدس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باستمرار عن الحادث.
وفقا للإذاعة كان حوالي 350 شخصا على متن قطار الركاب المسافرين من أثينا إلى سالونيك.
ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة القطارات اليونانية، كانت هناك تأخيرات في مغادرة القطارات يوم الثلاثاء.
وغادر قطار أثينا-تسالونيك مع تأخير لمدة 48 دقيقة، في حين تأخر قطار سالونيك-أثينا لمدة 70 دقيقة.
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