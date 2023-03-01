https://sputnikarabic.ae/20230301/البرلمان-المجري-يقترح-استخدام-حق-الفيتو-ضد-توسع-الناتو-1074194881.html
البرلمان المجري يقترح استخدام حق "الفيتو" ضد توسع الناتو
البرلمان المجري يقترح استخدام حق "الفيتو" ضد توسع الناتو
اقترح ممثل الحزب اليميني المجري "مي هازانك"، إليد نواك، خلال مناقشة في البرلمان حول التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T18:53+0000
2023-03-01T18:53+0000
2023-03-01T18:53+0000
العالم
الناتو
توسع
المجر
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وقال: "مي هازانك هو الطرف الوحيد الذي يؤيد استخدام المجر الفيتو ضد توسع الناتو، حيث سيُنظر إليه على أنه استفزاز، وخطوة جديدة نحو حرب عالمية في حين أن المنطقة المحايدة في المصلحة الدولية".كما أشار إلى أن المجر يجب أن تكون حرة ومحايدة من دون وجود قوات أجنبية على أراضيها.وأضاف نواك "لقد حان الوقت للمجر، بعد أن استخدمت حق النقض ضد توسع الناتو، لكي تتخذ في النهاية إجراءات ضد توسع الحرب".وفقا لنتائج انتخابات البرلمان المجري في أبريل/ نيسان 2022، حصل حزب "مي هازانك" على ستة مقاعد في الجمعية الوطنية من أصل 199.
https://sputnikarabic.ae/20230225/المجر-تؤجل-مجددا-موافقتها-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1074000151.html
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العالم, الناتو, توسع, المجر
العالم, الناتو, توسع, المجر
البرلمان المجري يقترح استخدام حق "الفيتو" ضد توسع الناتو
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اقترح ممثل الحزب اليميني المجري "مي هازانك"، إليد نواك، خلال مناقشة في البرلمان حول التصديق على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد توسيع الحلف.
وقال: "مي هازانك هو الطرف الوحيد الذي يؤيد استخدام المجر الفيتو ضد توسع الناتو، حيث سيُنظر إليه على أنه استفزاز، وخطوة جديدة نحو حرب عالمية في حين أن المنطقة المحايدة في المصلحة الدولية".
وفقا للنائب، ليس لحزبه أي انتقادات ضد فنلندا والسويد، ولكن "السلام في أوروبا والتوازن الدقيق لا يتم ضمانهما إلا إذا لم يكن لروسيا وحلف شمال الأطلسي حدود مشتركة أو لم يكن هناك حدود مشتركة عمليا".
كما أشار إلى أن المجر يجب أن تكون حرة ومحايدة من دون وجود قوات أجنبية على أراضيها.
وأضاف نواك "لقد حان الوقت للمجر، بعد أن استخدمت حق النقض ضد توسع الناتو، لكي تتخذ في النهاية إجراءات ضد توسع الحرب".
وفقا لنتائج انتخابات البرلمان المجري في أبريل/ نيسان 2022، حصل حزب "مي هازانك" على ستة مقاعد في الجمعية الوطنية من أصل 199.