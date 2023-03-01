https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورات-عسكرية-في-الضفة-الغربية-معلومات-عن-قواته-البرية-1074168035.html
الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية في الضفة الغربية... معلومات عن قواته البرية
الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية في الضفة الغربية... معلومات عن قواته البرية
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، ويتجاوز عدد جنوده 640 ألف جندي. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T09:58+0000
2023-03-01T09:58+0000
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رصد عسكري
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يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حسبما أعلن على موقعه الرسمي.ما هو حجم القوة البرية الإسرائيلية؟تضم القوات البرية الإسرائيلية 5 أفرع رئيسية، إضافة إلى القدرات البشرية في كل منها، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي:يضاف إلى ذلك القوة البشرية للجيش الإسرائيلي التي تضم 646 ألف فرد، بينهم 173 ألفا يمثلون قوات عاملة و465 ألف فرد يمثلون قوات احتياطية، إضافة إلى 8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.ويبلغ تعداد سكان إسرائيل نحو 8.9 مليون نسمة، وتقدر ميزانية الدفاع بـ 24.3 مليار دولار.يذكر أن الجيش الإسرائيلي أجرى، في وقت سابق، مناورة مشتركة للقوات البرية ونظرائهم اليونانيين والأمريكيين على أرض اليونان، وكانت تحاكي القتال في أحياء مأهولة ومهام الإمداد اللوجيستي خلال القتال وعمليات القتال الليلي والمدفعية والقدرات الهندسية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-غدا-الأربعاء-1074155448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية في الضفة الغربية... معلومات عن قواته البرية
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يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، ويتجاوز عدد جنوده 640 ألف جندي.
يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حسبما أعلن
على موقعه الرسمي.
ما هو حجم القوة البرية الإسرائيلية؟
تضم القوات البرية الإسرائيلية 5 أفرع رئيسية، إضافة إلى القدرات البشرية في كل منها، حسبما تشير إحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي:
56 ألفا و290 مركبة عسكرية.
يضاف إلى ذلك القوة البشرية للجيش الإسرائيلي
التي تضم 646 ألف فرد، بينهم 173 ألفا يمثلون قوات عاملة و465 ألف فرد يمثلون قوات احتياطية، إضافة إلى 8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.
ويبلغ تعداد سكان إسرائيل نحو 8.9 مليون نسمة، وتقدر ميزانية الدفاع بـ 24.3 مليار دولار.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أجرى، في وقت سابق، مناورة مشتركة
للقوات البرية ونظرائهم اليونانيين والأمريكيين على أرض اليونان، وكانت تحاكي القتال في أحياء مأهولة ومهام الإمداد اللوجيستي خلال القتال وعمليات القتال الليلي والمدفعية والقدرات الهندسية.