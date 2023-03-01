https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الإيراني-يحذر-الأعداء-من-التفكير-في-غزو-سماء-إيران-ويهدد-بـرد-حاسم-1074167089.html

الجيش الإيراني يحذر الأعداء من التفكير في غزو سماء إيران ويهدد بـ"رد حاسم"

الجيش الإيراني يحذر الأعداء من التفكير في غزو سماء إيران ويهدد بـ"رد حاسم"

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورة سماء الولاية العسكرية بنجاح، محذرا "العدو من ارتكاب أي حماقة ضد أمن إيران ومصالحها". 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T09:16+0000

2023-03-01T09:16+0000

2023-03-01T09:16+0000

إيران

أخبار إيران

الجيش الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068079424_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640b2878380700a94261b85f302610de.jpg

وقال قائد مناورات الدفاع الجوي لـ"مدافعي سماء الولاية"، العميد قادر رحيم زاده، إنه "على الأعداء أن يعلموا أن تأمين المصالح الوطنية وأمن البر والبحر والأرض والسماء، تعد من خطوطنا الحمراء"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف العميد رحيم زاده، إن "التقييمات أظهرت نجاحا كبيرا في تصميم وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي المحلية"، متابعا: "نفتخر بأن جميع الأنظمة التي استخدمت في هذه المناورات، بما فيها أنظمة الرادار والصواريخ والحرب الإلكترونية، كانت جميعها من صنع الداخل وأنتجها علماء وخبراء في بلادنا".وأردف: "تم إجراء تدريبات معقدة للغاية في هذه المناورات والتي كانت الأولى من نوعها، مثل التدريب القتالي للدفاع الجوي ليلاً وفي بيئة حرب إلكترونية مطلقة، أو مهاجمة مراكز نووية وحساسة من اتجاهات مختلفة وجميع التمارين تكلل بنجاح".وحذر العميد رحيم زاده، "الأعداء حتى من التفكير في غزو سماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أنه "من أراد مهاجمة بلادنا، سيواجه بالتأكيد ردا حاسمًا من القوات المسلحة".وبدأت قوات الدفاع الجوي الإيراني، أمس الثلاثاء، مناورات كبرى تحت عنوان "حماة سماء الولاية 1401" في معظم أنحاء البلاد.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن "مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" انطلقت بمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع)".وأضافت أن "المناورات تغطي ثلثي مساحة إيران البالغة 1.6 كيلومتر مربع وتهدف لرفع جهوزية القوات الجوية تحسبا لهجمات محتملة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية، وذلك على وقع هجوم أصفهان الأخير أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي".وأكدت الوكالة الإيرانية، أن "المناورات الجديدة ستتركز في شمال غرب وغرب ووسط البلاد، حيث تضمن هذه المناطق قواعد ومواقع صاروخية وعسكرية ونووية حساسة".وفي السياق نفسه، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في السابع عشر من الشهر الماضي، إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدم أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي.وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، "أجرينا في الأيام الماضية مناورة عسكرية في مياه الخليج لأنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيّرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة"، حسب وكالة "نور نیوز" الإيرانية.وأضاف تنكسيري، أن "إيران لم تعد بحاجة لأي جهة أجنبية في تصنيع الأجهزة العسكرية"، مؤكدا أن إيران لديها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

https://sputnikarabic.ae/20230301/إيران-تكشف-عن-قواعد-عسكرية-جديدة-محصنة-تحت-الأرض-فيديو-1074162981.html

https://sputnikarabic.ae/20230228/الحرس-الثوري-الإيراني-حققنا-جميع-الأهداف-المرسومة-لمناورات-الدفاع-الجوي-1074157630.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم