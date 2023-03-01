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https://sputnikarabic.ae/20230301/الرئيس-التركي-يعلن-عن-صندوق-لإحياء-المدن-بعد-الكوارث-1074183858.html
الرئيس التركي يعلن عن صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث
الرئيس التركي يعلن عن صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزامه إنشاء صندوق "لإحياء المدن" عقب الزلازل وبالسرعة الممكنة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T14:41+0000
2023-03-01T14:42+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
زلزال
هزة أرضبة
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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "سيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن بسرعة بعد الزلازل".وأوضح أن الحكومة ستستمر في جهود تضميد جراح المتضررين عبر منحهم حوافز خلال الأيام المقبلة.وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة كافة المقصرين من اتخاذ الإجراءات الخاصة بالزلازل على المستوى القضائي والإداري والسياسي على خلفية الكارثة التي ضربت جنوب البلاد.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/ فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تركيا-تسجل-8550-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-المدمر-1073946397.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, زلزال, هزة أرضبة
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, زلزال, هزة أرضبة

الرئيس التركي يعلن عن صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث

14:41 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 01.03.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزامه إنشاء صندوق "لإحياء المدن" عقب الزلازل وبالسرعة الممكنة.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال أردوغان: "سيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن بسرعة بعد الزلازل".
وأوضح أن الحكومة ستستمر في جهود تضميد جراح المتضررين عبر منحهم حوافز خلال الأيام المقبلة.
وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة كافة المقصرين من اتخاذ الإجراءات الخاصة بالزلازل على المستوى القضائي والإداري والسياسي على خلفية الكارثة التي ضربت جنوب البلاد.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/ فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
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