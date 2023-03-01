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https://sputnikarabic.ae/20230301/الرئيس-الفرنسي-يبدأ-جولة-في-4-دول-أفريقية-1074198651.html
الرئيس الفرنسي يبدأ جولة في 4 دول أفريقية
الرئيس الفرنسي يبدأ جولة في 4 دول أفريقية
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في وسط أفريقيا اليوم الأربعاء، في حملة دبلوماسية لاختبار "علاقة مسؤولة" جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T21:26+0000
2023-03-01T21:27+0000
الرئيس الفرنسي
الكونغو
جولة
العالم
الجيش الفرنسي
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ووصل ماكرون ليبرفيل عاصمة الغابون اليوم الأربعاء وفي وقت لاحق سيتوجه إلى أنغولا، ثم الكونغو، وجارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب "فرانس برس".وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات "متكافئة ومسؤولة" مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.وكرر الرئيس الفرنسي تعهده بالتخلي عن سياسات ما بعد الاستعمار السابقة.وأضاف ماكرون: "مصلحتنا أولا، والديمقراطية أولا وقبل كل شيء"، بالإضافة على الشراكة الاقتصادية.وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قالا إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي في السنغال وساحل العاج والغابون وجيبوتي، بحسب أرقام رسمية. وينتشر عدد مماثل في منطقة الساحل، بما في ذلك في النيجر وتشاد.
https://sputnikarabic.ae/20230301/معارض-غابوني-لـسبوتنيك-ماكرون-يزور-البلاد-لضمان-عدم-خروجها-من-تحت-سيطرة-باريس--1074180671.html
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الرئيس الفرنسي, الكونغو, جولة, العالم, الجيش الفرنسي
الرئيس الفرنسي, الكونغو, جولة, العالم, الجيش الفرنسي

الرئيس الفرنسي يبدأ جولة في 4 دول أفريقية

21:26 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 21:27 GMT 01.03.2023)
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة في وسط أفريقيا اليوم الأربعاء، في حملة دبلوماسية لاختبار "علاقة مسؤولة" جديدة مع القارة، في الوقت الذي تتصاعد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.
ووصل ماكرون ليبرفيل عاصمة الغابون اليوم الأربعاء وفي وقت لاحق سيتوجه إلى أنغولا، ثم الكونغو، وجارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب "فرانس برس".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
معارض غابوني لـ"سبوتنيك": ماكرون يزور البلاد لضمان عدم خروجها من تحت سيطرة باريس
13:42 GMT
وفي خطابه بشأن سياسة فرنسا في أفريقيا، يوم الاثنين، دعا ماكرون إلى علاقات "متكافئة ومسؤولة" مع القارة التي تضم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك قضايا المناخ.
وكرر الرئيس الفرنسي تعهده بالتخلي عن سياسات ما بعد الاستعمار السابقة.
وأضاف ماكرون: "مصلحتنا أولا، والديمقراطية أولا وقبل كل شيء"، بالإضافة على الشراكة الاقتصادية.
وقال أيضا إن الجيش الفرنسي سيقلص وجوده في القارة خلال الأشهر المقبلة، رغم أن مصدرا عسكريا ومحللا قالا إن قادة الجيش الفرنسي ربما يحجمون عن القيام بذلك.
وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي في السنغال وساحل العاج والغابون وجيبوتي، بحسب أرقام رسمية. وينتشر عدد مماثل في منطقة الساحل، بما في ذلك في النيجر وتشاد.
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