https://sputnikarabic.ae/20230301/الزراعة-الروسية-نستهدف-تصدير-حوالي-60-مليون-طن-من-الحبوب--1074192938.html
الزراعة الروسية: نهدف لتصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب
الزراعة الروسية: نهدف لتصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب
أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن موسكو تهدف خلال العام الزراعي 2022-2023 (من 1 يوليو/تموز 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023) هو تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T17:17+0000
2023-03-01T17:17+0000
2023-03-01T17:21+0000
روسيا
تصدير القمح
توقعات
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ووفقا لرسالة وزارة الزراعة في روسيا الاتحادية بالإشارة إلى النائب الأول لوزير الزراعة أكسانا لوت، قولها: "حجم الحصة التصديرية، التي تم تحديدها للفترة من 15 فبراير/ شباط إلى 30 يونيو 2023، هو 25.5 مليون طن. وبداية عملها، وفقًا لمصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن صادرات الحبوب الزراعية الحالية العام بلغت 35 مليون طن، وبالتالي فإن الهدف للموسم بأكمله - نحو 60 مليون طن، مما سيتيح تكوين الاحتياطيات اللازمة وضمان الأمن الغذائي للبلاد".وأكدت لوت أن هذا سيسمح بزيادة حجم النقل وعدم الاعتماد على مستوى الازدحام في البنية التحتية الحالية. لتحفيز هذه العملية، تتمتع شركات النقل بإمكانية الحصول على قروض تفضيلية لشراء عربات السكك الحديدية.في عام 2022، حصدت روسيا الاتحادية محصولًا قياسيًا للحبوب - 153.83 مليون طن من الوزن بعد الانتهاء، بزيادة 26.7 %عن محصول العام السابق، بما في ذلك زيادة محصول القمح - بنسبة 37.3 % إلى 104.44 مليون طن. رفعت وزارة الزراعة في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني تقديرات صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي 2022-2023 إلى 55-60 مليون طن من 50 مليون طن بالنسبة للقمح، قدرت إمكانات التصدير بـ 39.5 مليون طن.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-وتركيا-تعملان-لحل-مسألة-تصدير-المنتجات-الزراعية-الروسية-إلى-الأسواق-العالمية-1073736106.html
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روسيا, تصدير القمح, توقعات
روسيا, تصدير القمح, توقعات
الزراعة الروسية: نهدف لتصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب
17:17 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 17:21 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن موسكو تهدف خلال العام الزراعي 2022-2023 (من 1 يوليو/تموز 2022 إلى 30 يونيو/حزيران 2023) هو تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب.
ووفقا لرسالة وزارة الزراعة في روسيا الاتحادية بالإشارة إلى النائب الأول لوزير الزراعة أكسانا لوت، قولها: "حجم الحصة التصديرية، التي تم تحديدها للفترة من 15 فبراير/ شباط إلى 30 يونيو 2023، هو 25.5 مليون طن. وبداية عملها، وفقًا لمصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن صادرات الحبوب الزراعية الحالية العام بلغت 35 مليون طن، وبالتالي فإن الهدف للموسم بأكمله - نحو 60 مليون طن، مما سيتيح تكوين الاحتياطيات اللازمة وضمان الأمن الغذائي للبلاد".
وأضاف البيان: "يجب على المصدرين تطوير أسطولهم الخاص من المعدات الخاصة بالنقل".
وأكدت لوت أن هذا سيسمح بزيادة حجم النقل وعدم الاعتماد على مستوى الازدحام في البنية التحتية الحالية. لتحفيز هذه العملية، تتمتع شركات النقل بإمكانية الحصول على قروض تفضيلية لشراء عربات السكك الحديدية.
في عام 2022، حصدت روسيا الاتحادية محصولًا قياسيًا للحبوب - 153.83 مليون طن من الوزن بعد الانتهاء، بزيادة 26.7 %عن محصول العام السابق، بما في ذلك زيادة محصول القمح - بنسبة 37.3 % إلى 104.44 مليون طن. رفعت وزارة الزراعة في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني تقديرات صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي 2022-2023 إلى 55-60 مليون طن من 50 مليون طن بالنسبة للقمح، قدرت إمكانات التصدير بـ 39.5 مليون طن.