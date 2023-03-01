https://sputnikarabic.ae/20230301/الزلزال-يقضي-على-أعداد-كبيرة-من-الكائنات-البحرية-في-الشواطئ-السورية-1074188992.html

الزلزال يقضي على أعداد كبيرة من الكائنات البحرية في الشواطئ السورية

الزلزال يقضي على أعداد كبيرة من الكائنات البحرية في الشواطئ السورية

تشهد الشواطئ السورية وبعض شواطئ الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، منذ 21 يوماً، ظاهرة جزر أعظمي تسبّبت بنفوق أعداد كبيرة من الكائنات البحرية التي تعيش في... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T15:56+0000

2023-03-01T15:56+0000

2023-03-01T15:56+0000

أخبار سوريا اليوم

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عن الأنواع البحرية التي تم توثيق نفوقها في الشواطى السورية، أشارت الدكتورة ازدهار عمار الأستاذة في قسم البيولوجيا البحرية في المعهد العالي للبحوث البحرية بجامعة تشرين، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى توثيق نفوق أعداد كبيرة من الرخويات مثل "بلح البحر"، البطليموس "Brachidontes pharaonis"، البرونق "Patella caerulea"، "Patella nigra، "Cellana sp، السرطانات البحرية "Monodonta turbinata"، "Monodonta articulata"، أنواع من القريدس الصغير والبليمون "Eriphia verrucosa"، "Pachygrapus marmoratus"، بالإضافة لأنواع من الطحالب الحمراء والأسماك الصغيرة والديدان الحلقية "Palemon".وعزت عمار السبب وراء نفوق هذه الكائنات البحرية، التي تعيش في مناطق تسمّى بالأحزمة، إلى انخفاض مستوى مياه البحر في المناطق الخاضعة للجزر والمناطق الأعمق بقليل، والذي أدى إلى تعرض هذه الكائنات وتعرضها لأشعة الشمس والهواء، وعدم قدرتها على تنفّس الأوكسجين المنحل بالماء، كما المعتاد، مبينة أن هذه الكائنات متكيّفة وظيفياً لتحمل انحسار المياه ونقص الأوكسجين المنحل بالماء لفترة تمتد من يومين إلى أسبوع كحد أقصى، إلا أن امتداد فترة الجزر الأعظمي إلى أكثر من 20 يوماً أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من هذه الكائنات، خاصة الرخويات.واستدركت عمار: هناك كائنات بحرية تعيش في المناطق الشاطئية الخاضعة للمد والجزر لا تزال حيّة، لكن النسبة الأكبر تم توثيق نفوقها.وأضافت عمار: تم توثيق حالات النفوق لبعض الكائنات البحرية، كما تم تقدير انخفاض مستوى مياه البحر إلى حوالي 70 سم في بعض المناطق في الشاطئ السوري، ولا نستطيع القيام بأي إجراء فينا يتعلق بحالات نفوق كائنات بحرية شاطئية، فالأمر مرتبط حصراً بعودة حالة المد والجزر إلى وضعها الطبيعي.وبينت عمار أن ظاهرة الجزر التي يشهدها الشاطئ السوري وبعض شواطئ البحر الأبيض المتوسط، تصنف كجزر أكبر من المعتاد (higher than usual tide) وهي مرتبطة بمجموعة من العوامل أهمها الشمس، القمر، شكل الشاطئ وطوله، زاوية التقاء قاع البحر مع اليابسة، التيارات البحرية، الرياح السائدة، مشيرة إلى أن مراكز علمية عالمية كانت قد توقعت حدوثها، قبل نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.وحسب عمار، لا يوجد شيء يربط بين المد والجزر، وبين حدوث الزلازل أو تشكل تسونامي، شارحة أن في بعض أوقات السنة يحدث مد وجزر أعظمي غير معتاد، وذلك لعدة أسباب أهمها ظاهرة القمر العملاق الذي تكرر ظهوره عدة مرات خلال عام، ومدى تأثير جاذبيته واقترابه من الأرض، مؤكدة أن الجزر الأعظمي لم يحدث فقط في الشواطئ السورية وإنما في دول عدة مطلّة على البحر الأبيض المتوسط.وتابعت عمار: حسب توقعات علماء فلك، ومصادر علمية عالمية، فإن حالة الجزر الأعظمي قد تستمر في شهر مارس/ آذار، مستندين إلى ظهور القمر العملاق في آذار، حيث يكون المد والجزر بحدوده العظمى.

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أخبار سوريا اليوم