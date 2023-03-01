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السعودية.. تعرف على أهداف "استراتيجية قطاع الطرق" التي أعلن عنها مجلس الوزراء
السعودية.. تعرف على أهداف "استراتيجية قطاع الطرق" التي أعلن عنها مجلس الوزراء
أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "استراتيجية قطاع الطرق، والتي تهدف لتطوير هذا القطاع بشكل فعال على مستوى الاقتصاد... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T07:16+0000
2023-03-01T07:16+0000
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وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن "محاور استراتيجية قطاع الطرق تشمل الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية، وتهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً".وأضافت أن الأهداف تشمل أيضا "خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، فضلا عن المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية".وأكدت أن الأهداف تتضمن أيضا "المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى نسبة 20%".وبحلول عام 2030، ستسهم استراتيجية قطاع الطرق بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي، وتخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وفقا للصحيفة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار, العالم العربي

السعودية.. تعرف على أهداف "استراتيجية قطاع الطرق" التي أعلن عنها مجلس الوزراء

07:16 GMT 01.03.2023
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Photo / wikipedia
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أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، "استراتيجية قطاع الطرق، والتي تهدف لتطوير هذا القطاع بشكل فعال على مستوى الاقتصاد والسلامة.
وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن "محاور استراتيجية قطاع الطرق تشمل الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية، وتهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالمياً".
وأضافت أن الأهداف تشمل أيضا "خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، فضلا عن المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية".
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وأكدت أن الأهداف تتضمن أيضا "المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى نسبة 20%".
وبحلول عام 2030، ستسهم استراتيجية قطاع الطرق بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي، وتخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وفقا للصحيفة.
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