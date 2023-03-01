https://sputnikarabic.ae/20230301/الكنيست-يصادق-بالقراءة-التمهيدية-على-مشروع-قانون-يمنع-عزل-رئيس-الحكومة-1074183046.html

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنع الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة من القيام بمهامه وتنحيته من منصبه. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T14:32+0000

2023-03-01T14:32+0000

2023-03-01T14:32+0000

الكنيست الإسرائيلي

إسرائيل

العالم

بنيامين نتنياهو

تل أبيب

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القدس - سبوتنيك. وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أنه "ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح".وجرى التصويت على مشروع القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات ضخمة في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها.وقال نتنياهو في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية في الكنيست، حول المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، إنه "يوجد هنا من يوجه الأمور عن قصد إلى فوضى، ويحاول أن يقود إلى أزمة حكم، ولا يستجيب إلى دعواتنا".وينص مشروع القانون الذي يمنع عن إعلان تعذر رئيس الحكومة، والذي قدمه رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، من حزب الليكود على أن "الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة يتم فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه. وبإمكان رئيس الكنيست أن يعلن عن تعذر رئيس الحكومة شريطة أن يؤيد ذلك 90 عضو كنيست [عدد أعضاء الكنيست 120 عضوا]".واندلعت في شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، وآلاف من المتظاهرين، وقد استخدمت الشرطة قنابل الصوت والدخان لتفريق مجموعة من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي في المدينة.وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها "اعتقلت أكثر من عشرين متظاهرًا حتى اللحظة". ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المتظاهرين بالفوضويين، وطالب الشرطة بمنعهم من إغلاق محاور الطرق الرئيسية.وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالديمقراطية، وأخرى مطالبة حكومة نتنياهو بوقف خطة إضعاف القضاء.وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الماضي، بالقراءة الأولى، على الجزء الأول من تعديلات اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو على الهيئات القضائية، وذلك بتأييد 63 عضوا في الكنيست ومعارضة 47 [من بين أعضاء الكنيست وهم 120 عضوا].وشملت هذه المرحلة من التشريعات المقترحة "سن قانون أساس القضاء"، الذي يعتبر معارضوه أنه يستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف [الحاكم] بالكامل عليها.وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.وبعد تمرير المرحلة الأولى من "تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء" والتصويت عليها بقراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت بقراءة ثانية، ثم التصويت عليها بالقراءة الثالثة والنهائية.وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".ويؤكد معارضو الخطة أنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

https://sputnikarabic.ae/20230301/يائير-لابيد-نتنياهو-يذهب-بنا-إلى-الفوضى-1074181343.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-أمام-الكنيست-قبيل-التصويت-على-خطة-إصلاح-القضاء-1073762317.html

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