https://sputnikarabic.ae/20230301/المغرب-ينفي-إرسال-دبابات-إلى-أوكرانيا-1074164268.html
وزير خارجية المغرب يعلق على مزاعم إرسال بلاده دبابات إلى أوكرانيا
وزير خارجية المغرب يعلق على مزاعم إرسال بلاده دبابات إلى أوكرانيا
علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على مزاعم إرسال بلاده دبابات لأوكرانيا في مواجهة روسيا. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T07:42+0000
2023-03-01T07:42+0000
2023-03-01T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسب وكالة الأنباء المغربية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزير الخارجية النمساوي بيتر لونسكي، عقب لقاء جمعهما بالرباط، أمس الثلاثاء.وكانت وسائل إعلام قد زعمت في وقت سابق، أن المغرب أرسل في يناير/كانون الثاني الماضي حوالي 20 دبابة T-72، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، ليصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح.وأوضح أن "المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذه الأزمة كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".وأكد الوزير أن موقف المغرب من هذه الأزمة يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير خارجية المغرب يعلق على مزاعم إرسال بلاده دبابات إلى أوكرانيا
07:42 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 07:53 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على مزاعم إرسال بلاده دبابات لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
وحسب وكالة
الأنباء المغربية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزير الخارجية النمساوي بيتر لونسكي، عقب لقاء جمعهما بالرباط، أمس الثلاثاء.
وكانت وسائل إعلام قد زعمت في وقت سابق، أن المغرب
أرسل في يناير/كانون الثاني الماضي حوالي 20 دبابة T-72، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، ليصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح.
وقال بوريطة، إن بلاده ليست طرفا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا "ولا ولم تساهم بأي شكل من الأشكال فيها".
وأوضح أن "المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذه الأزمة كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الوزير أن موقف المغرب من هذه الأزمة يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة
، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.