https://sputnikarabic.ae/20230301/الهيئة-الفدرالية-الروسية-المختبرات-في-الصين-لم-تدرس-أي-شيء-محظور-1074164558.html
الهيئة الفدرالية الروسية: المختبرات في الصين لم تدرس أي شيء محظور
الهيئة الفدرالية الروسية: المختبرات في الصين لم تدرس أي شيء محظور
أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، اليوم الأربعاء، أن المختبرات في ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور، وأنه من المستحيل... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T07:48+0000
2023-03-01T07:48+0000
2023-03-01T07:48+0000
روسيا
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وقالت بوبوفا خلال اجتماع لجنة مجلس الدوما للشؤون الصحية: "لم يدرسوا أي شيء محظور هناك في ووهان، على الأقل مما لديهم من المستحيل تمامًا تأكيد أن الفيروس تسرب منهم ونظام الأمن هناك جيد".وخلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن انتشار فيروس "كوفيد-19" كان بسبب تسرب من مختبر في الصين. و حصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" على وثيقة سرية من وكالة المخابرات الوطنية الأميركية تظهر أن وزارة الطاقة في البلاد ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدان أن سبب وباء فيروس كورونا هو تسرب في مختبر مدينة ووهان للفيروسات.في المقابل اعترضت بكين بشدة، يوم الإثنين، على هذه الفرضية وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريحها اليومي، إنه "لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر، والكف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس".
https://sputnikarabic.ae/20230301/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-فيروس-كورونا-نشأ-على-الأرجح-في-مختبر-ووهان--1074162095.html
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روسيا
الهيئة الفدرالية الروسية: المختبرات في الصين لم تدرس أي شيء محظور
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أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، اليوم الأربعاء، أن المختبرات في ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور، وأنه من المستحيل تمامًا تأكيد أن فيروس كورونا "تسرب" منها.
وقالت بوبوفا خلال اجتماع لجنة مجلس الدوما للشؤون الصحية: "لم يدرسوا أي شيء محظور هناك في ووهان، على الأقل مما لديهم من المستحيل تمامًا تأكيد أن الفيروس تسرب منهم ونظام الأمن هناك جيد".
وخلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن انتشار فيروس "كوفيد-19" كان بسبب تسرب من مختبر في الصين. و حصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" على وثيقة سرية من وكالة المخابرات الوطنية الأميركية تظهر أن وزارة الطاقة في البلاد ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدان أن سبب وباء فيروس كورونا هو تسرب في مختبر مدينة ووهان للفيروسات.
في المقابل اعترضت بكين بشدة، يوم الإثنين، على هذه الفرضية وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريحها اليومي، إنه "لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر، والكف عن تشويه سمعة الصين، والتوقف عن تسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس".