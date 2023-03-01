https://sputnikarabic.ae/20230301/باتروشيف-روسيا-ممتنة-بصدق-لفنزويلا-على-دعمها-للوضع-الراهن-1074163172.html
باتروشيف: روسيا ممتنة بصدق لفنزويلا على دعمها للوضع الراهن
باتروشيف: روسيا ممتنة بصدق لفنزويلا على دعمها للوضع الراهن
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن روسيا ممتنة للغاية لفنزويلا على دعمها في مواجهة العدوان الذي يشنه الغرب على بلاده. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T06:43+0000
2023-03-01T06:43+0000
2023-03-01T06:44+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال المشاورات الأمنية الروسية الفنزويلية التي عقدت في العاصمة كاراكاس "إننا نقدر الإدانة العلنية للقيادة البوليفارية للسياسة التدميرية للغرب وحلف شمال الأطلسي، وكذلك العدوان على روسيا". وجاءت تصريحات باتروشيف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أشار فيها إلى أن "العالم بأسره وجميع الدول ذات السيادة تمر بلحظة الحقيقة عندما تحتاج إلى اتخاذ خيار للدفاع عن حرية اختيار طريق التنمية وقيمها وهويتها أو الخضوع لإملاءات ما يسمى بالغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة "، معرباً عن امتنان بلاده بصدق لفنزويلا على دعمها.واستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نيكولاي باتروشيف وناقشا بالتفصيل مختلف قضايا التعاون الروسي الفنزويلي، بما في ذلك المجال الأمني.وأكد باتروشيف على أن روسيا وفنزويلا تربطهما علاقات صداقة قوية وعلاقات شراكة استراتيجية عريقة.ووفقًا له، فإن التفاعل بين روسيا وفنزويلا على الساحة العالمية يظل عاملاً هامًا في ضمان الأمن والاستقرار الدوليين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/باتروشيف-يبحث-في-فنزويلا-آفاق-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-والتصدي-للثورات-الملونة-1074161607.html
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روسيا
باتروشيف: روسيا ممتنة بصدق لفنزويلا على دعمها للوضع الراهن
06:43 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 06:44 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن روسيا ممتنة للغاية لفنزويلا على دعمها في مواجهة العدوان الذي يشنه الغرب على بلاده.
وقال باتروشيف خلال المشاورات الأمنية الروسية الفنزويلية التي عقدت في العاصمة كاراكاس "إننا نقدر الإدانة العلنية للقيادة البوليفارية للسياسة التدميرية للغرب وحلف شمال الأطلسي، وكذلك العدوان على روسيا".
وجاءت
تصريحات باتروشيف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أشار فيها إلى أن "العالم بأسره وجميع الدول ذات السيادة تمر بلحظة الحقيقة عندما تحتاج إلى اتخاذ خيار للدفاع عن حرية اختيار طريق التنمية وقيمها وهويتها أو الخضوع لإملاءات ما يسمى بالغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة "، معرباً عن امتنان بلاده بصدق لفنزويلا على دعمها.
واستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نيكولاي باتروشيف وناقشا بالتفصيل مختلف قضايا التعاون الروسي الفنزويلي، بما في ذلك المجال الأمني.
وأكد باتروشيف على أن روسيا وفنزويلا تربطهما علاقات صداقة قوية وعلاقات شراكة استراتيجية عريقة.
ووفقًا له، فإن التفاعل بين روسيا وفنزويلا على الساحة العالمية يظل عاملاً هامًا في ضمان الأمن والاستقرار الدوليين.