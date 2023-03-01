https://sputnikarabic.ae/20230301/باتروشيف-يبحث-في-فنزويلا-آفاق-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-والتصدي-للثورات-الملونة-1074161607.html
باتروشيف يبحث في فنزويلا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين و"التصدي للثورات الملونة"
باتروشيف يبحث في فنزويلا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين و"التصدي للثورات الملونة"
أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي، في بيان يوم الثلاثاء، أن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، بحث في كاراكاس آفاق التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا عبر... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T01:43+0000
2023-03-01T01:43+0000
2023-03-01T01:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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كاراكاس - سبوتنيك. وجاء في البيان، أنه "جرت دراسة آفاق التعاون الثنائي عبر قنوات وزارتي العدل للبلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال التنظيم القانوني لنشاط المنظمات غير التجارية الأجنبية والتعاون بين الأجهزة الأمنية".ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على "الثورات الملونة".وأضاف البيان أن الجانبين "تبادلا الآراء حول وضع العلاقات الدولية بما في ذلك الوضع في أمريكا اللاتينية".
https://sputnikarabic.ae/20221215/روسيا-وفنزويلا-تبحثان-التسويات-المالية-بينهما-بالعملات-الوطنية-1071219238.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
باتروشيف يبحث في فنزويلا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين و"التصدي للثورات الملونة"
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أعلن جهاز مجلس الأمن القومي الروسي، في بيان يوم الثلاثاء، أن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، بحث في كاراكاس آفاق التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا عبر قنوات وزارتي العدل للبلدين والأجهزة الأمنية، فضلا عن ذلك تم إيلاء اهتمام خاص "للتصدي للثورات الملونة".
كاراكاس - سبوتنيك
. وجاء في البيان، أنه "جرت دراسة آفاق التعاون الثنائي عبر قنوات وزارتي العدل للبلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال التنظيم القانوني لنشاط المنظمات غير التجارية الأجنبية والتعاون بين الأجهزة الأمنية".
15 ديسمبر 2022, 08:36 GMT
ويشار في البيان إلى أنه تم تركيز الاهتمام على "الثورات الملونة
".
وأضاف البيان أن الجانبين "تبادلا الآراء حول وضع العلاقات الدولية بما في ذلك الوضع في أمريكا اللاتينية".