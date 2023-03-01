بدعم روسي..افتتاح مركزي تعليم ودمج لذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
11:10 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 01.03.2023)
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
حصري
افتتحت مؤسسة التعاون السوري الروسي معهد (كفاءات التعليمي) في مساكن برزة بدمشق، ومركز (كفاءات لتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة) في ضاحية حرستا بدمشق وريفها والذي يطمح لتدريس أكثر من 250 طفل سوري اللغة الروسية.
حيث أكد اللواء البحري أوليغ غورينوف نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية في تصريح لـ " سبوتنيك" أهمية المركز الذي سيقدم الخدمات التعليمية لأبناء الشهداء والجرحى في منطقة برزة بدمشق و ستكون هناك دورات للغة الروسية إضافة للخدمات والمساعدات الإنسانية، فخلال هذه الفترة يتم التركيز على الشمال السوري بسبب الزلازل وفي المستقبل سيتم تقديم مساعدات للمناطق الجنوبية أيضاً.
لافتاً إلى أن الرسالة من هذه المساعدات هي القول بأن روسيا دائما مع الشعب السوري، فهي تعبير عن عمق العلاقات بين الشعبين الروسي والسوري.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
افتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره أكد نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق في تصريح لـ " سبوتنيك" على ضرورة إقامة هذه الأنشطة للتعريف بكل ما هو جديد بما يخص الاندماج بين البلدين، مشيراً إلى أن روسيا تعمل على تقديم المساعدة من خلال تقديم الدعم لافتتاح هذه المراكز لتأهيل الأطفال بهدف ضمان مستقبل سوريا ولتقديم فرصة للحياة بعيدا عن الحرب والأزمات الأخرى.
الدكتور فادي عيساني رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون السوري الروسي، أكد في تصريح لـ " سبوتنيك" أهمية هذا الاندماج ما بين سوريا وروسيا بعد الحرب فنحن بمرحلة إعادة الإعمار فالمعهد داعم لفاقدي التعليم إضافة لمعهد ذوي الاحتياجات الخاصة.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
افتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
مبيناً التقييم الإيجابي من الجانب الروسي لقرار المركز لتدريس اللغة الروسية حيث لمسنا هذا الشيء مع كل من التقيناه من الجانب الروسي ونحن جادون في هذا الاتجاه انطلاقا من إيماننا المطلق بأن اللغات هي الأساس في تبادل العلاقة والثقافة والحضارة لافتاً إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة في الساحل السوري وحمص ودمشق وريفها ودرعا.
وأضاف العيساني ، تم افتتاح معهد ومركز كفاءات في مجال التعليم والتمكين، بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي في حميميم والمركز الثقافي الروسي، وذلك لتقديم خدمات تعليمية مختلفة للطلبة من دروس تقوية ومتابعة لكل المراحل والصفوف، وتعليم اللغة الروسية وتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى دورات تمكينية لذوي صعوبات التعلم والاختصاصيين الراغبين بصقل مهاراتهم في هذا المجال.
أما الدكتورة ريم الجهني مديرة مركز كفاءات فأكدت في تصريح لـ " سبوتنيك" إلى أن المركز يقدم الدعم و التأهيل والاندماج للأطفال الذين يعانون من مشكل نفسية ، حيث يتم العمل على تخطي العقبات والصعوبات والمخاوف لدى الأطفال ودمجهم مع المجتمع من خلال التركيز على مواهيهم لتنميتها وبث الروح الإيجابية لهم.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
افتتاح مركزين روسيين لتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في ريف دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وأضافت الجهني يتم العمل على تشخيص وتقييم الأطفال ذوي الإعاقة (متلازمة داون) وفرط النشاط وصعوبات الذاكرة وضعف الانتباه، إضافة إلى القيام بنشاطات ترفيهية وتعليم الموسيقا والرسم بإشراف كوادر من كلية الفنون الجميلة وأساتذة بالموسيقا، لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة بالمجتمع.
مبينة أن روسيا وسورية ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون قوية صمدت لامتحان الزمن وأثبتت قوة الروابط التي تجمع بين الشعبين الروسي والسوري مشيرة إلى أن روسيا مهتمة بأن تكون مفيدة لأصدقائها.