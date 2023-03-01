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https://sputnikarabic.ae/20230301/بـ60-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الخارق-بي-إل-كا-1074180064.html
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المسدسات ومنها المسدس المصمم لقوات الشرطة "بي إل كا"، الذي يمثل نسخة مضغوطة يمكن إخفاؤها بسهولة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:57+0000
2023-03-01T13:57+0000
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تصنع هذا المسدس شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويستخدم طلقات عيار 9 مم خارقة للدروع، حسبما ذكر الموقع الرسمي للشركة.وتم تصميم المسدس الروسي بوسائل تحكم تسمح باستخدامه باليد اليمني أو اليسرى بنفس الكفاءة، كما تم تزويده بسكة تعليق حديدة أسفل الماسورة تسمح لمستخدمه بإضافة وسائل إضاءة للاستخدام الليلي.ما هي المواصفات الفنية للمسدس الروسي "بي إل كا"؟ولفت الموقع إلى أن المسدس الروسي "بي إل كا" تم تصميم ليسمح لمستخدميه بإزالة مخزن الذخيرة واستبداله بسهولة أيا كانت اليد التي يستخدمها، كما أنه يعمل بنظام فتح الأجزاء الميكانيكية وتثبيتها بعد آخر رصاصة.يذكر أن روسيا عرضت نسخة من المسدس "بي إل كا" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, آيدكس 2023
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, آيدكس 2023

بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"

13:57 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمسدس الروسي "بي إل كا"
المسدس الروسي بي إل كا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من المسدسات ومنها المسدس المصمم لقوات الشرطة "بي إل كا"، الذي يمثل نسخة مضغوطة يمكن إخفاؤها بسهولة.
تصنع هذا المسدس شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويستخدم طلقات عيار 9 مم خارقة للدروع، حسبما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
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وتم تصميم المسدس الروسي بوسائل تحكم تسمح باستخدامه باليد اليمني أو اليسرى بنفس الكفاءة، كما تم تزويده بسكة تعليق حديدة أسفل الماسورة تسمح لمستخدمه بإضافة وسائل إضاءة للاستخدام الليلي.

ما هي المواصفات الفنية للمسدس الروسي "بي إل كا"؟

عيار الطلقات: (9 * 19 مم).
الوزن بمخزن طلقات فارغ: 720 غراما.
الطول الكلي: 18 سم.
طول الماسورة: 9.2 سم.
مدى التصويب: 50 مترا.
نظام الإطلاق: فردي.
معدل الإطلاق النظري: 60 رصاصة في الدقيقة.
نظام الأمان: يمكن استخدامه من الجانبين.
سعة مخزن الطلقات: 14 طلقة.
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ولفت الموقع إلى أن المسدس الروسي "بي إل كا" تم تصميم ليسمح لمستخدميه بإزالة مخزن الذخيرة واستبداله بسهولة أيا كانت اليد التي يستخدمها، كما أنه يعمل بنظام فتح الأجزاء الميكانيكية وتثبيتها بعد آخر رصاصة.
يذكر أن روسيا عرضت نسخة من المسدس "بي إل كا" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.
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