https://sputnikarabic.ae/20230301/بـ60-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الخارق-بي-إل-كا-1074180064.html
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المسدسات ومنها المسدس المصمم لقوات الشرطة "بي إل كا"، الذي يمثل نسخة مضغوطة يمكن إخفاؤها بسهولة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:57+0000
2023-03-01T13:57+0000
2023-03-01T13:57+0000
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آيدكس 2023
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تصنع هذا المسدس شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويستخدم طلقات عيار 9 مم خارقة للدروع، حسبما ذكر الموقع الرسمي للشركة.وتم تصميم المسدس الروسي بوسائل تحكم تسمح باستخدامه باليد اليمني أو اليسرى بنفس الكفاءة، كما تم تزويده بسكة تعليق حديدة أسفل الماسورة تسمح لمستخدمه بإضافة وسائل إضاءة للاستخدام الليلي.ما هي المواصفات الفنية للمسدس الروسي "بي إل كا"؟ولفت الموقع إلى أن المسدس الروسي "بي إل كا" تم تصميم ليسمح لمستخدميه بإزالة مخزن الذخيرة واستبداله بسهولة أيا كانت اليد التي يستخدمها، كما أنه يعمل بنظام فتح الأجزاء الميكانيكية وتثبيتها بعد آخر رصاصة.يذكر أن روسيا عرضت نسخة من المسدس "بي إل كا" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تستخدمه-القوات-الخاصة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الصامت-أو-تي-إس---38-1068367409.html
https://sputnikarabic.ae/20221124/إس-في-دي-بندقية-قنص-روسية-أسطورية-1070490906.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, آيدكس 2023
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, آيدكس 2023
بـ60 طلقة في الدقيقة... معلومات عن المسدس الروسي الخارق "بي إل كا"
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من المسدسات ومنها المسدس المصمم لقوات الشرطة "بي إل كا"، الذي يمثل نسخة مضغوطة يمكن إخفاؤها بسهولة.
تصنع هذا المسدس شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويستخدم طلقات عيار 9 مم خارقة للدروع، حسبما ذكر
الموقع الرسمي للشركة.
28 سبتمبر 2022, 16:38 GMT
وتم تصميم المسدس الروسي
بوسائل تحكم تسمح باستخدامه باليد اليمني أو اليسرى بنفس الكفاءة، كما تم تزويده بسكة تعليق حديدة أسفل الماسورة تسمح لمستخدمه بإضافة وسائل إضاءة للاستخدام الليلي.
ما هي المواصفات الفنية للمسدس الروسي "بي إل كا"؟
عيار الطلقات: (9 * 19 مم).
الوزن بمخزن طلقات
فارغ: 720 غراما.
معدل الإطلاق النظري: 60 رصاصة في الدقيقة.
نظام الأمان: يمكن استخدامه من الجانبين.
سعة مخزن الطلقات: 14 طلقة.
24 نوفمبر 2022, 07:46 GMT
ولفت الموقع إلى أن المسدس الروسي "بي إل كا" تم تصميم ليسمح لمستخدميه بإزالة مخزن الذخيرة واستبداله بسهولة أيا كانت اليد التي يستخدمها، كما أنه يعمل بنظام فتح الأجزاء الميكانيكية وتثبيتها بعد آخر رصاصة.
يذكر أن روسيا عرضت نسخة من المسدس "بي إل كا" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023
"، الذي نظمته الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.