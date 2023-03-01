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بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا لـ 4 سنوات مقبلة
بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا لـ 4 سنوات مقبلة
فاز بولا تينوبو، مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت اليوم الأربعاء. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T07:08+0000
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وحسب "فرانس24"، قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، حصل على 8.8 مليون صوت.وحصل منافسوه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي على (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال على (6.1 مليون صوت).وكان حزبا المعارضة الرئيسيان استبقا صدور النتائج بأن دعوا أمس الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أن التلاعب بالنتائج أدى إلى اقتراع لم يكن حرا ولا نزيها ولا شفافا.ودُعي السبت الماضي أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا.وأمام بولا في سنوات ولايته الأربع مهمة شاقة تتمثل بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة، إجرامية ومتمردة، فضلا عن انتشار الفقر بين السكان.
https://sputnikarabic.ae/20230225/التصويت-يتواصل-في-نيجيريا-بعد-الموعد-الرسمي-لإغلاق-مراكز-الاقتراع-1074004031.html
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أخبار نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا لـ 4 سنوات مقبلة

07:08 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 01.03.2023)
© AFP 2023 / KOLA SULAIMONبولا تينوبو رئيس نيجيريا
بولا تينوبو رئيس نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / KOLA SULAIMON
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فاز بولا تينوبو، مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت اليوم الأربعاء.
وحسب "فرانس24"، قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، حصل على 8.8 مليون صوت.
وحصل منافسوه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي على (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال على (6.1 مليون صوت).
انتخابات الرئاسة في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
التصويت يتواصل في نيجيريا بعد الموعد الرسمي لإغلاق مراكز الاقتراع
25 فبراير, 20:54 GMT
وكان حزبا المعارضة الرئيسيان استبقا صدور النتائج بأن دعوا أمس الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أن التلاعب بالنتائج أدى إلى اقتراع لم يكن حرا ولا نزيها ولا شفافا.
ودُعي السبت الماضي أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا.
وأمام بولا في سنوات ولايته الأربع مهمة شاقة تتمثل بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة، إجرامية ومتمردة، فضلا عن انتشار الفقر بين السكان.
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