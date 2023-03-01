https://sputnikarabic.ae/20230301/بولا-تينوبو-يفوز-برئاسة-نيجيريا-1074163726.html
بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا لـ 4 سنوات مقبلة
بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا لـ 4 سنوات مقبلة
فاز بولا تينوبو، مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت اليوم الأربعاء. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T07:08+0000
2023-03-01T07:08+0000
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وحسب "فرانس24"، قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، حصل على 8.8 مليون صوت.وحصل منافسوه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي على (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال على (6.1 مليون صوت).وكان حزبا المعارضة الرئيسيان استبقا صدور النتائج بأن دعوا أمس الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أن التلاعب بالنتائج أدى إلى اقتراع لم يكن حرا ولا نزيها ولا شفافا.ودُعي السبت الماضي أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا.وأمام بولا في سنوات ولايته الأربع مهمة شاقة تتمثل بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة، إجرامية ومتمردة، فضلا عن انتشار الفقر بين السكان.
https://sputnikarabic.ae/20230225/التصويت-يتواصل-في-نيجيريا-بعد-الموعد-الرسمي-لإغلاق-مراكز-الاقتراع-1074004031.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار نيجيريا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا لـ 4 سنوات مقبلة
07:08 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 01.03.2023) تابعنا عبر
فاز بولا تينوبو، مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت اليوم الأربعاء.
وحسب "فرانس24"، قالت
اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، حصل على 8.8 مليون صوت.
وحصل منافسوه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي على (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال على (6.1 مليون صوت).
وكان حزبا المعارضة الرئيسيان استبقا صدور النتائج بأن دعوا أمس الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أن التلاعب بالنتائج أدى إلى اقتراع لم يكن حرا ولا نزيها ولا شفافا.
ودُعي السبت الماضي أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم
لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا.
وأمام بولا في سنوات ولايته الأربع مهمة شاقة تتمثل بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف
تشنها مجموعات مسلحة، إجرامية ومتمردة، فضلا عن انتشار الفقر بين السكان.