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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/بيان-رسمي-بشأن-أنباء-تجنيد-لاجئين-فلسطينيين-من-لبنان-للقتال-في-أوكرانيا-1074167907.html
بيان رسمي بشأن أنباء عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا
بيان رسمي بشأن أنباء عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا
نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تتناقله وسائل الإعلام من أنباء بشأن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للقتال في أوكرانيا. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T09:44+0000
2023-03-01T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأخبار
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وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الأخبار "عارية عن الصحة".وأضاف البيان أن "الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف".كما أعربت عن تمنياتها بإيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار.وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد صرح بأن الأزمة في أوكرانيا لن يمنع بلاده من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.وقال المالكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية.. وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".وأضاف المالكي، أن فلسطين تعول دائما على دعم روسيا ليس فقط داخل مجلس الأمن الدولي، بل وعلى الساحة الدولية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230206/المالكي-لـ-سبوتنيك-ما-يحدث-في-أوكرانيا-لن-يمنع-فلسطين-من-توسيع-مجالات-التعاون-مع-روسيا-1073153229.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي, الأخبار

بيان رسمي بشأن أنباء عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا

09:44 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Zahraa Al-Amirمخيم لاجئين في لبنان
مخيم لاجئين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تتناقله وسائل الإعلام من أنباء بشأن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للقتال في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الأخبار "عارية عن الصحة".
وأضاف البيان أن "الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف".
كما أعربت عن تمنياتها بإيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار.
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المالكي لـ "سبوتنيك": ما يحدث في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا
6 فبراير, 05:39 GMT
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد صرح بأن الأزمة في أوكرانيا لن يمنع بلاده من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.
وقال المالكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية.. وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".
وأضاف المالكي، أن فلسطين تعول دائما على دعم روسيا ليس فقط داخل مجلس الأمن الدولي، بل وعلى الساحة الدولية أيضا.
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