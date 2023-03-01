https://sputnikarabic.ae/20230301/بيان-رسمي-بشأن-أنباء-تجنيد-لاجئين-فلسطينيين-من-لبنان-للقتال-في-أوكرانيا-1074167907.html

بيان رسمي بشأن أنباء عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا

بيان رسمي بشأن أنباء عن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تتناقله وسائل الإعلام من أنباء بشأن تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان، للقتال في أوكرانيا. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T09:44+0000

2023-03-01T09:44+0000

2023-03-01T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الأخبار "عارية عن الصحة".وأضاف البيان أن "الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف".كما أعربت عن تمنياتها بإيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار.وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد صرح بأن الأزمة في أوكرانيا لن يمنع بلاده من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.وقال المالكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية.. وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".وأضاف المالكي، أن فلسطين تعول دائما على دعم روسيا ليس فقط داخل مجلس الأمن الدولي، بل وعلى الساحة الدولية أيضا.

https://sputnikarabic.ae/20230206/المالكي-لـ-سبوتنيك-ما-يحدث-في-أوكرانيا-لن-يمنع-فلسطين-من-توسيع-مجالات-التعاون-مع-روسيا-1073153229.html

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