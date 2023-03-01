https://sputnikarabic.ae/20230301/تايوان-ترصد-19-مقاتلة-صينية-في-منطقة-دفاعها-الجوي-1074165221.html

تايوان ترصد 19 مقاتلة صينية في منطقة دفاعها الجوي

تايوان ترصد 19 مقاتلة صينية في منطقة دفاعها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت 19 مقاتلة صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، خلال الساعات الـ 24 الماضية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T08:20+0000

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وقالت الوزارة في بيان، إن 19 طائرة، جميعها مقاتلات من طراز "جيه-10"، حلقت داخل الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية. وأوضحت أن هذا الركن أقرب إلى الساحل الصيني منه إلى تايوان.وحسب البيان، لم تتجاوز الطائرات الخط الفاصل في مضيق تايوان، والذي اعتُبر فاصلا غير رسمي بين الجانبين، ودأبت المقاتلات الصينية على التحليق فوقه بشكل شبه يومي منذ مناورات أجرتها قرب تايوان في أغسطس/آب الماضي.وتقول الصين إن أنشطتها في المنطقة مبررة، في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، ولتحذير الولايات المتحدة من "التواطؤ" مع تايوان.وكانت الصين قد كثفت من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/آب 2022.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20230228/سي-آي-إيه-تدعي-أن-الرئيس-الصيني-أصدر-تعليمات-لجيش-بلاده-بأن-يكون-جاهزا-بحلول-2027-لغزو-تايوان-1074132603.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار