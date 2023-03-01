https://sputnikarabic.ae/20230301/تشاووش-أوغلو-تركيا-لا-تدعم-العقوبات-المفروضة-على-الدول-خارج-إطار-الأمم-المتحدة-1074171281.html

تشاووش أوغلو: تركيا لا تدعم العقوبات المفروضة على الدول خارج إطار الأمم المتحدة

تشاووش أوغلو: تركيا لا تدعم العقوبات المفروضة على الدول خارج إطار الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تدعم العقوبات التي تٌفرض على الدول بشكل أحادي خارج إطار الأمم المتحدة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

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نيودلهي- سبوتنيك. ولدى سؤاله عن المدة التي ستتمكن خلالها تركيا من رفض العقوبات التي تفرض على روسيا، قال تشاووش أوغلو، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، "لسنا بحاجة إلى المقاومة، نحن أنفسنا نتخذ القرارات كدولة ذات سيادة".وأضاف: "نحن لا ننضم إلى عقوبات أحادية الجانب، وندعم فقط العقوبات التي يتم فرضها بدعم من الأمم المتحدة. لذا لا يتعلق الأمر بروسيا فحسب، لكننا لا ندعم فرض عقوبات على إيران أو دول أخرى".وأرسلت روسيا مساعدات إلى تركيا للمساهمة في جهود تخفيف آثار الزلازل المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرًا.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارا، استعداد أنقرة للعب دور وساطة للعمل على الوصول لسلام دائم بين موسكو وكييف.ولعبت أنقرة دورا رئيسا في صفقة تبادل أسرى خلال أيلول/سبتمبر الماضي بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك إبرام اتفاق، في تموز/يوليو الماضي، برعاية الأمم المتحدة بين البلدين، يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومضيق البوسفور، كما جمعت مرتين، ممثلين روس وأوكران على أراضيها بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية.

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