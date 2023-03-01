https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html

جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة

جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة

صرح جندي أوكراني يقاتل في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأن القوات الأوكرانية تفقد سرية أو اثنتين في اليوم، مؤكدا أنه يجب ترك المدينة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T19:25+0000

2023-03-01T19:25+0000

2023-03-01T19:25+0000

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ونشرت النسخة الأوكرانية "Strana.ua" عبر حسابها على موقع "تلغرام" رسالة فيديو، يصف فيها عناصر من الجيش الأوكراني الوضع في أرتيوموفسك.وقال عسكري آخر، كان في شريط الفيديو وهو يتحكم في طائرة استطلاع دون طيار، إنه لا يزال متفائلاً ويعتقد أن "شيئًا ما سيحدث" وأن الجانب الأوكراني لن يسلم المدينة.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html

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