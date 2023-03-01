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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html
جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة
جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة
صرح جندي أوكراني يقاتل في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأن القوات الأوكرانية تفقد سرية أو اثنتين في اليوم، مؤكدا أنه يجب ترك المدينة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T19:25+0000
2023-03-01T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
روسيا
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ونشرت النسخة الأوكرانية "Strana.ua" عبر حسابها على موقع "تلغرام" رسالة فيديو، يصف فيها عناصر من الجيش الأوكراني الوضع في أرتيوموفسك.وقال عسكري آخر، كان في شريط الفيديو وهو يتحكم في طائرة استطلاع دون طيار، إنه لا يزال متفائلاً ويعتقد أن "شيئًا ما سيحدث" وأن الجانب الأوكراني لن يسلم المدينة.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا

جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة

19:25 GMT 01.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح جندي أوكراني يقاتل في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأن القوات الأوكرانية تفقد سرية أو اثنتين في اليوم، مؤكدا أنه يجب ترك المدينة.
ونشرت النسخة الأوكرانية "Strana.ua" عبر حسابها على موقع "تلغرام" رسالة فيديو، يصف فيها عناصر من الجيش الأوكراني الوضع في أرتيوموفسك.

وقال أحد الجنود "لقد أصبحت باخموت بالفعل نوعا من المعبود، قلعة باخموت. بالطبع، أنا أحترم هذا، لكن إذا كانت السرية تعيش هنا ذات ليلة، إذن ... تحتاج إلى إعداد المواقف والتراجع قليلاً. لأننا عندما نخسر سرية كل يوم، سريتين، كتيبة ... كتيبة كاملة في أسبوع! رؤيتي للوضع هي: لا يستحق كل هذا العناء. نحتاج إلى إعداد المواقع والتراجع وتسوية الخط (الأمامي)، انتظروا الذخيرة..".

وقال عسكري آخر، كان في شريط الفيديو وهو يتحكم في طائرة استطلاع دون طيار، إنه لا يزال متفائلاً ويعتقد أن "شيئًا ما سيحدث" وأن الجانب الأوكراني لن يسلم المدينة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
15:44 GMT
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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