https://sputnikarabic.ae/20230301/جندي-أوكراني-كييف-تخسر-سرية-أو-اثنتين-يوميا-في-أرتيوموفسك-ويجب-ترك-المدينة-1074195346.html
جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة
جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة
صرح جندي أوكراني يقاتل في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأن القوات الأوكرانية تفقد سرية أو اثنتين في اليوم، مؤكدا أنه يجب ترك المدينة. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T19:25+0000
2023-03-01T19:25+0000
2023-03-01T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
ونشرت النسخة الأوكرانية "Strana.ua" عبر حسابها على موقع "تلغرام" رسالة فيديو، يصف فيها عناصر من الجيش الأوكراني الوضع في أرتيوموفسك.وقال عسكري آخر، كان في شريط الفيديو وهو يتحكم في طائرة استطلاع دون طيار، إنه لا يزال متفائلاً ويعتقد أن "شيئًا ما سيحدث" وأن الجانب الأوكراني لن يسلم المدينة.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, روسيا
جندي أوكراني: كييف تخسر سرية أو اثنتين يوميا في أرتيوموفسك ويجب ترك المدينة
تابعنا عبر
صرح جندي أوكراني يقاتل في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني باخموت) بأن القوات الأوكرانية تفقد سرية أو اثنتين في اليوم، مؤكدا أنه يجب ترك المدينة.
ونشرت النسخة الأوكرانية "Strana.ua" عبر حسابها على موقع "تلغرام" رسالة فيديو، يصف فيها عناصر من الجيش الأوكراني الوضع في أرتيوموفسك.
وقال أحد الجنود "لقد أصبحت باخموت بالفعل نوعا من المعبود، قلعة باخموت. بالطبع، أنا أحترم هذا، لكن إذا كانت السرية تعيش هنا ذات ليلة، إذن ... تحتاج إلى إعداد المواقف والتراجع قليلاً. لأننا عندما نخسر سرية كل يوم، سريتين، كتيبة ... كتيبة كاملة في أسبوع! رؤيتي للوضع هي: لا يستحق كل هذا العناء. نحتاج إلى إعداد المواقع والتراجع وتسوية الخط (الأمامي)، انتظروا الذخيرة..".
وقال عسكري آخر، كان في شريط الفيديو وهو يتحكم في طائرة استطلاع دون طيار، إنه لا يزال متفائلاً ويعتقد أن "شيئًا ما سيحدث" وأن الجانب الأوكراني لن يسلم المدينة.
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.