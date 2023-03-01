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حريق ضخم يلتهم مقرا للحافلات في العاصمة الجزائرية... صور
حريق ضخم يلتهم مقرا للحافلات في العاصمة الجزائرية... صور
نشب حريق ضخم داخل حظيرة للحافلات، فجر اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، ما تسبب باحتراق وتفحم عدد من الأبنية والحافلات. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T09:00+0000
2023-03-01T09:23+0000
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ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصالح الحماية المدنية في البلاد، التي سجلت حدوث حريق شب، فجر اليوم الأربعاء، بحظيرة الحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، في ولاية الجزائر.وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد وقع الحريق حوالي الساعة 04:43 داخل مستودع حافلات النقل الحضري، كوريفة.وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي الحافلات، بحوالي الساعة 05:55.ونوهت الحماية المدينة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تسجيل خسائر بشرية.وأسفر الحريق عن خسائر مادية ضمن الحظيرة واحتراق 9 حافلات، وبعض الأبنية، كما تظهر الصور المنتشرة على الصفحة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20230228/الجزائر-تتصدر-القارة-وتطيح-بنيجيريا-من-ريادة-أكبر-مصدري-الغاز-المسال-1074132810.html
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

حريق ضخم يلتهم مقرا للحافلات في العاصمة الجزائرية... صور

09:00 GMT 01.03.2023 (تم التحديث: 09:23 GMT 01.03.2023)
© AP Photo / Noah Bergerرجل إطفاء يمر بشجرة محترقة أثناء "حريق بوند" في مجتمع سيلفرادو في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 3 ديسمبر 2020
رجل إطفاء يمر بشجرة محترقة أثناء حريق بوند في مجتمع سيلفرادو في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 3 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Noah Berger
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نشب حريق ضخم داخل حظيرة للحافلات، فجر اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، ما تسبب باحتراق وتفحم عدد من الأبنية والحافلات.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصالح الحماية المدنية في البلاد، التي سجلت حدوث حريق شب، فجر اليوم الأربعاء، بحظيرة الحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، في ولاية الجزائر.
وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد وقع الحريق حوالي الساعة 04:43 داخل مستودع حافلات النقل الحضري، كوريفة.
وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي الحافلات، بحوالي الساعة 05:55.
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ونوهت الحماية المدينة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأسفر الحريق عن خسائر مادية ضمن الحظيرة واحتراق 9 حافلات، وبعض الأبنية، كما تظهر الصور المنتشرة على الصفحة الرسمية للحماية المدنية الجزائرية.
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