https://sputnikarabic.ae/20230301/دراسة-عدم-النوم-لليلة-واحدة-قد-يزيد-شيخوخة-الدماغ-عامين--1074170943.html

دراسة: عدم النوم لليلة واحدة قد يزيد شيخوخة الدماغ عامين

دراسة: عدم النوم لليلة واحدة قد يزيد شيخوخة الدماغ عامين

كشفت دراسة جديدة عن أن عدم النوم لليلة واحدة فقط قد يزيد شيخوخة الدماغ بمقدار عام أو اثنين بين عشية وضحاها، وهو الأثر الذي يزول بعد ليلة يحصل فيها الإنسان على... 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T11:02+0000

2023-03-01T11:02+0000

2023-03-01T11:02+0000

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وأوضح موقع LiveScience أن الباحثين توصلوا إلى تلك النتائج بعدما استخدموا منظومة تعلُم آلي لتقدير "عمر الدماغ" من خلال فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة أشخاص لم يناموا، ثم قارنوها بفحوصات لأشخاص ناموا ليلة كاملة.وبحسب النتائج، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، فإن ليلة كاملة دون نوم تتسبب في تغييرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد تقدمه في السن عاما أو عامين.وحدد الباحثون تحديد الأعمار الظاهرة لأدمغة المشاركين باستخدام خوارزمية تعلم آلي تسمى BrainageR، دربوها على بيانات أكثر من 3000 شخص، لتتنبأ الخوارزمية المتاحة للجمهور بالعمر الزمني للشخص من فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ بناءً على مظهر الأدمغة السليمة عادةً في أعمار معينة، من حيث الأنسجة وحجم سائل الدماغ.وفي وقت سابق، اكتشف باحثون في جامعة كوينزلاند وجود علاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وزيادة خطر ‏الإصابة بالخرف.‏ووجدت البروفسور، إليزابيث كولسون، من معهد كوينزلاند للدماغ وكلية العلوم الطبية الحيوية وفريقها علاقة سببية بين نقص الأكسجين في الدماغ أثناء النوم ومرض "ألزهايمر" في الفئران.وقالت كولسون في الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية: "وجدنا أن الحرمان من النوم وحده في الفئران تسبب فقط في ضعف إدراكي خفيف، لكننا طورنا طريقة جديدة للحث على التنفس المتقطع بالنوم، وكانت النتيجة أن الفئران أظهرت سمات مرضية متفاقمة لمرض ألزهايمر".وتابعت: "لقد أظهر أن نقص الأكسجة - عندما يحرم الدماغ من الأكسجين - تسبب في نفس التنكس الانتقائي للخلايا العصبية التي تموت بشكل مميز في الخرف".

https://sputnikarabic.ae/20220819/-السهر-بعد-منتصف-الليل-يزيد-خطر-الانتحار-ماذا-يحدث-لخلايا-الدماغ؟-1066615944.html

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