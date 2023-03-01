https://sputnikarabic.ae/20230301/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-نأمل-أن-تثمر-زيارة-غروسي-عن-انفراجة-في-المفاوضات-النووية-1074165555.html

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نأمل أن تثمر زيارة غروسي عن انفراجة في المفاوضات النووية

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نأمل أن تثمر زيارة غروسي عن انفراجة في المفاوضات النووية

أعربت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن "أملها بأن تثمر زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران عن انفراجة للمفاوضات النووية". 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T08:40+0000

2023-03-01T08:40+0000

2023-03-01T08:40+0000

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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريحات له، إنه "يأمل أن تثمر زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران عن انفراجة في مفاوضات الاتفاق النووي".ونفى إسلامي، مجددا "قيام إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 84%"، مؤكدا أن "كمية المواد التي يتم تخزينها بعد الإنتاج لا تزيد عن 60٪".وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير فصلي سري، أنها رصدت جزئيات من اليورانيوم مخصبة بنسبة 83.7% في إيران، وهي أقل بقليل من الـ 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية.وأوضح التقرير، أن مفتشين تابعين لها عثروا على الجزئيات المخصبة في موقع "فوردو" النووي السري الواقع تحت الأرض.وقد يجدد التقرير الفصلي السري الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء بالوكالة التوترات بين إيران والغرب بشأن برنامجها.وقالت الوكالة إن "المناقشات متواصلة" لتحديد أصل هذه الجزئيات، بحسب وكالة "فرانس برس".وردا على سؤال بشأن الجزئيات التي عثر عليها في إيران، قالت طهران إنها "تذبذبات غير مقصودة، ربما حدثت" أثناء عملية التخصيب.وقبل أيام، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزه يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.

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https://sputnikarabic.ae/20230228/الطاقة-الذرية-رصدنا-في-إيران-جزيئات-يورانيوم-مخصبة-بنسبة-قريبة-من-المطلوب-للقنبلة-النووية-1074156315.html

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