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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 في المائة من الجيش من الوحدات المدربة في منطقة أرتيوموفسك. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:44+0000
2023-03-01T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
الجيش الأوكراني
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وقال إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء "لقد فقدوا بالفعل ما يصل إلى 70 بالمائة (من الموظفين -تقريبا)، وتم دفعهم لإعادة الإمداد".وأوضح كيماكوفسكي أن الحديث يدور عن جنود مدربين. وأشار إلى أنه الآن، إذا أرسلت القيادة الأوكرانية قوات إضافية إلى المدينة، فستكون هذه الوحدات "غير المهمة بالنسبة لها". الآن، على حد قوله، يبقى عدة آلاف من العسكريين في أرتيوموفسك، تركتهم كييف هناك "للموت فقط".في وقت سابق اليوم، قال المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا ألكسندر رودنيانسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، إذا لزم الأمر، يمكنهم "الانسحاب استراتيجيا" من أرتيوموفسك، حيث يُزعم أن سلطات البلاد لا تريد التضحية بالجيش عبثا.
https://sputnikarabic.ae/20230301/فاغنر-تقضي-على-مجموعة-بوريس-جونسون-في-أرتيوموفسك-1074162831.html
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روسيا, عمليات عسكرية, الجيش الأوكراني
روسيا, عمليات عسكرية, الجيش الأوكراني

سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك

15:44 GMT 01.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 في المائة من الجيش من الوحدات المدربة في منطقة أرتيوموفسك.
وقال إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء "لقد فقدوا بالفعل ما يصل إلى 70 بالمائة (من الموظفين -تقريبا)، وتم دفعهم لإعادة الإمداد".
وأوضح كيماكوفسكي أن الحديث يدور عن جنود مدربين. وأشار إلى أنه الآن، إذا أرسلت القيادة الأوكرانية قوات إضافية إلى المدينة، فستكون هذه الوحدات "غير المهمة بالنسبة لها". الآن، على حد قوله، يبقى عدة آلاف من العسكريين في أرتيوموفسك، تركتهم كييف هناك "للموت فقط".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك
05:52 GMT

وشدد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك بالنيابة أيضا على أن الجنود والمدفعية الروسية يعملون بكفاءة عالية في ضواحي المدينة: "جميع الطرق، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى تشاسوف يار، تحت سيطرتهم النارية".

في وقت سابق اليوم، قال المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا ألكسندر رودنيانسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، إذا لزم الأمر، يمكنهم "الانسحاب استراتيجيا" من أرتيوموفسك، حيث يُزعم أن سلطات البلاد لا تريد التضحية بالجيش عبثا.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:59 GMT
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