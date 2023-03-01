https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 في المائة من الجيش من الوحدات المدربة في منطقة أرتيوموفسك. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:44+0000
2023-03-01T15:44+0000
2023-03-01T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
الجيش الأوكراني
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وقال إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء "لقد فقدوا بالفعل ما يصل إلى 70 بالمائة (من الموظفين -تقريبا)، وتم دفعهم لإعادة الإمداد".وأوضح كيماكوفسكي أن الحديث يدور عن جنود مدربين. وأشار إلى أنه الآن، إذا أرسلت القيادة الأوكرانية قوات إضافية إلى المدينة، فستكون هذه الوحدات "غير المهمة بالنسبة لها". الآن، على حد قوله، يبقى عدة آلاف من العسكريين في أرتيوموفسك، تركتهم كييف هناك "للموت فقط".في وقت سابق اليوم، قال المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا ألكسندر رودنيانسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، إذا لزم الأمر، يمكنهم "الانسحاب استراتيجيا" من أرتيوموفسك، حيث يُزعم أن سلطات البلاد لا تريد التضحية بالجيش عبثا.
https://sputnikarabic.ae/20230301/فاغنر-تقضي-على-مجموعة-بوريس-جونسون-في-أرتيوموفسك-1074162831.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, الجيش الأوكراني
روسيا, عمليات عسكرية, الجيش الأوكراني
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
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أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 في المائة من الجيش من الوحدات المدربة في منطقة أرتيوموفسك.
وقال إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء "لقد فقدوا بالفعل ما يصل إلى 70 بالمائة (من الموظفين -تقريبا)، وتم دفعهم لإعادة الإمداد".
وأوضح كيماكوفسكي أن الحديث يدور عن جنود مدربين. وأشار إلى أنه الآن، إذا أرسلت القيادة الأوكرانية قوات إضافية إلى المدينة، فستكون هذه الوحدات "غير المهمة بالنسبة لها". الآن، على حد قوله، يبقى عدة آلاف من العسكريين في أرتيوموفسك، تركتهم كييف هناك "للموت فقط".
وشدد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك بالنيابة أيضا على أن الجنود والمدفعية الروسية يعملون بكفاءة عالية في ضواحي المدينة: "جميع الطرق، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى تشاسوف يار، تحت سيطرتهم النارية".
في وقت سابق اليوم، قال المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا ألكسندر رودنيانسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، إذا لزم الأمر، يمكنهم "الانسحاب استراتيجيا" من أرتيوموفسك، حيث يُزعم أن سلطات البلاد لا تريد التضحية بالجيش عبثا.