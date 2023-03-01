https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html

سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك

سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك

أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 70 في المائة من الجيش من الوحدات المدربة في منطقة أرتيوموفسك. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T15:44+0000

2023-03-01T15:44+0000

2023-03-01T15:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عمليات عسكرية

الجيش الأوكراني

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وقال إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء "لقد فقدوا بالفعل ما يصل إلى 70 بالمائة (من الموظفين -تقريبا)، وتم دفعهم لإعادة الإمداد".وأوضح كيماكوفسكي أن الحديث يدور عن جنود مدربين. وأشار إلى أنه الآن، إذا أرسلت القيادة الأوكرانية قوات إضافية إلى المدينة، فستكون هذه الوحدات "غير المهمة بالنسبة لها". الآن، على حد قوله، يبقى عدة آلاف من العسكريين في أرتيوموفسك، تركتهم كييف هناك "للموت فقط".في وقت سابق اليوم، قال المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا ألكسندر رودنيانسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن جنود القوات المسلحة الأوكرانية، إذا لزم الأمر، يمكنهم "الانسحاب استراتيجيا" من أرتيوموفسك، حيث يُزعم أن سلطات البلاد لا تريد التضحية بالجيش عبثا.

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روسيا, عمليات عسكرية, الجيش الأوكراني