https://sputnikarabic.ae/20230301/صواريخها-تضرب-عمق-العدو-معلومات-عن-منظومة-إسكندر-إي-الروسية-1074191004.html
صواريخها تضرب عمق العدو... معلومات عن منظومة "إسكندر-إي" الروسية
صواريخها تضرب عمق العدو... معلومات عن منظومة "إسكندر-إي" الروسية
تصنف "إسكندر-إي" ضمن منظومات الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يمكن استخدامها لضرب عمق العدو خلال العمليات الحربية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T17:01+0000
2023-03-01T17:01+0000
2023-03-01T17:01+0000
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آيدكس 2023
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وتستطيع صواريخ "إسكندر - إي" تدمير أهداف معادية ذات قيمة عالية في العمق التكتيكي للعدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن استخدام صواريخ "إسكندر - إي" ضد قوات العدو في جميع مسارح العمليات الحربية على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية.وتمثل صواريخ "إسكندر - إي" سلاحا فعالا ضد العدو عند استخدامه الأسلحة الدقيقة التوجيه، كما يتم استخدامه ضد أنظمة الدفاع الجوي المعادية.ولا يتطلب استخدام صواريخ "إسكندر - إي" أي تجهيزات لمواقع الإطلاق، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ خلال دقائق معدودة.ما هي أهم مميزات صواريخ "إسكندر - إي" الروسية؟ما هي مكونات منظومة "إسكندر - إي" الصاروخية؟ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية؟ولفت الموقع إلى أنه يمكن نقل منظومة "إسكندر - إي" عبر البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن عمرها الافتراضي يصل إلى 10 سنوات.يذكر أن روسيا عرضت نموذجا مصغرا من صواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, آيدكس 2023
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, آيدكس 2023
صواريخها تضرب عمق العدو... معلومات عن منظومة "إسكندر-إي" الروسية
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تصنف "إسكندر-إي" ضمن منظومات الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يمكن استخدامها لضرب عمق العدو خلال العمليات الحربية.
وتستطيع صواريخ "إسكندر - إي" تدمير أهداف معادية ذات قيمة عالية في العمق التكتيكي للعدو، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن استخدام صواريخ "إسكندر - إي" ضد قوات العدو في جميع مسارح العمليات الحربية على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية.
وتمثل صواريخ "إسكندر - إي" سلاحا فعالا ضد العدو عند استخدامه الأسلحة الدقيقة التوجيه
، كما يتم استخدامه ضد أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
ولا يتطلب استخدام صواريخ "إسكندر - إي" أي تجهيزات لمواقع الإطلاق، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ خلال دقائق معدودة.
ما هي أهم مميزات صواريخ "إسكندر - إي" الروسية؟
صواريخ محمولة على مركبة متحركة.
المركبة الواحدة مزودة بصاروخين يوفران قوة نيرانية عالية.
يمكن تزويدها برؤوس حربية دقيقة التوجيه.
يمكنها العمل في جميع التضاريس وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة.
ما هي مكونات منظومة "إسكندر - إي" الصاروخية؟
وحدة التحكم وأنظمة المعلومات.
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية؟
المدى: من 50 إلى 280 كلم.
الزمن اللازم لإطلاق أول صاروخ من وضع الحركة: 16 دقيقة.
الزمن اللازم لإطلاق أول صاروخ من وضع الاستعداد: 4 دقائق.
المدة بين عمليات الإطلاق المتتالية: دقيقة واحدة.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن نقل منظومة "إسكندر - إي" عبر البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن عمرها الافتراضي يصل إلى 10 سنوات.
يذكر أن روسيا
عرضت نموذجا مصغرا من صواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.