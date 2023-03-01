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https://sputnikarabic.ae/20230301/صواريخها-تضرب-عمق-العدو-معلومات-عن-منظومة-إسكندر-إي-الروسية-1074191004.html
صواريخها تضرب عمق العدو... معلومات عن منظومة "إسكندر-إي" الروسية
صواريخها تضرب عمق العدو... معلومات عن منظومة "إسكندر-إي" الروسية
تصنف "إسكندر-إي" ضمن منظومات الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يمكن استخدامها لضرب عمق العدو خلال العمليات الحربية. 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T17:01+0000
2023-03-01T17:01+0000
رصد عسكري
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آيدكس 2023
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وتستطيع صواريخ "إسكندر - إي" تدمير أهداف معادية ذات قيمة عالية في العمق التكتيكي للعدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن استخدام صواريخ "إسكندر - إي" ضد قوات العدو في جميع مسارح العمليات الحربية على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية.وتمثل صواريخ "إسكندر - إي" سلاحا فعالا ضد العدو عند استخدامه الأسلحة الدقيقة التوجيه، كما يتم استخدامه ضد أنظمة الدفاع الجوي المعادية.ولا يتطلب استخدام صواريخ "إسكندر - إي" أي تجهيزات لمواقع الإطلاق، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ خلال دقائق معدودة.ما هي أهم مميزات صواريخ "إسكندر - إي" الروسية؟ما هي مكونات منظومة "إسكندر - إي" الصاروخية؟ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية؟ولفت الموقع إلى أنه يمكن نقل منظومة "إسكندر - إي" عبر البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن عمرها الافتراضي يصل إلى 10 سنوات.يذكر أن روسيا عرضت نموذجا مصغرا من صواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, آيدكس 2023
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, آيدكس 2023

صواريخها تضرب عمق العدو... معلومات عن منظومة "إسكندر-إي" الروسية

17:01 GMT 01.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyمنظومة صواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية الروسية
منظومة صواريخ إسكندر - إي التكتيكية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تصنف "إسكندر-إي" ضمن منظومات الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يمكن استخدامها لضرب عمق العدو خلال العمليات الحربية.
وتستطيع صواريخ "إسكندر - إي" تدمير أهداف معادية ذات قيمة عالية في العمق التكتيكي للعدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
صواريخ كتف مضادة للدبابات تطورها الصين وتشمل نسخ مختلفة من ريد أرو - 12 أو (جيه إتش 12) وبعضها يتم إطلاقه من الجو بواسطة الدرونز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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12:14 GMT
ويمكن استخدام صواريخ "إسكندر - إي" ضد قوات العدو في جميع مسارح العمليات الحربية على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية.
وتمثل صواريخ "إسكندر - إي" سلاحا فعالا ضد العدو عند استخدامه الأسلحة الدقيقة التوجيه، كما يتم استخدامه ضد أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
ولا يتطلب استخدام صواريخ "إسكندر - إي" أي تجهيزات لمواقع الإطلاق، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ خلال دقائق معدودة.
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15:26 GMT

ما هي أهم مميزات صواريخ "إسكندر - إي" الروسية؟

صواريخ محمولة على مركبة متحركة.
المركبة الواحدة مزودة بصاروخين يوفران قوة نيرانية عالية.
يمكن تزويدها برؤوس حربية دقيقة التوجيه.
يمكن استخدامها ضد قائمة واسعة من الأهداف.
يمكنها العمل في جميع التضاريس وتمتلك قدرة كبيرة على المناورة.

ما هي مكونات منظومة "إسكندر - إي" الصاروخية؟

وحدة القيادة.
وحدة التحكم وأنظمة المعلومات.
وحدة الصيانة والإصلاح.
الوحدات المساعدة.
وحدات التدريب.

ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية؟

المدى: من 50 إلى 280 كلم.
الزمن اللازم لإطلاق أول صاروخ من وضع الحركة: 16 دقيقة.
الزمن اللازم لإطلاق أول صاروخ من وضع الاستعداد: 4 دقائق.
المدة بين عمليات الإطلاق المتتالية: دقيقة واحدة.
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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16 فبراير, 13:11 GMT
ولفت الموقع إلى أنه يمكن نقل منظومة "إسكندر - إي" عبر البر والبحر والجو، مشيرا إلى أن عمرها الافتراضي يصل إلى 10 سنوات.
يذكر أن روسيا عرضت نموذجا مصغرا من صواريخ "إسكندر - إي" التكتيكية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" الذي نظمته الإمارات الأسبوع الماضي.
© Sputnik / منظومة إسكندر الصاروخية
منظومة إسكندر الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
منظومة إسكندر الصاروخية
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