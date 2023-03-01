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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/ضابط-أمريكي-يكشف-عواقب-الهجوم-الأوكراني-على-بريدنستروفيهرأس-زيلينسكي-بينها-1074181147.html
ضابط أمريكي يكشف عواقب الهجوم الأوكراني على بريدنستروفيه...رأس زيلينسكي بينها
ضابط أمريكي يكشف عواقب الهجوم الأوكراني على بريدنستروفيه...رأس زيلينسكي بينها
أعلن الخبير العسكري الأمريكي، سكوت ريتر، أنه سيتم القضاء على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في حال قررت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم على... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:57+0000
2023-03-01T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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قال ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "إذا هاجمت أوكرانيا بريدنيستروفيه، فذلك سيغير كل شيء وزيلينسكي سيلقى حتفه".وأضاف بالقول: "أتوقع أنه سيُقتل بعد 48 ساعة من أمر مهاجمة شبه جزيرة القرم، فالقصر الرئاسي سوف يتم تدميره وسيختفي معه مبنى مجلس النواب ومبنى وزارة الدفاع".وفي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا كانت تستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
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العالم

ضابط أمريكي يكشف عواقب الهجوم الأوكراني على بريدنستروفيه...رأس زيلينسكي بينها

13:57 GMT 01.03.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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أعلن الخبير العسكري الأمريكي، سكوت ريتر، أنه سيتم القضاء على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في حال قررت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم على بريدنيستروفيه.
قال ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "إذا هاجمت أوكرانيا بريدنيستروفيه، فذلك سيغير كل شيء وزيلينسكي سيلقى حتفه".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
11:03 GMT
وأضاف بالقول: "أتوقع أنه سيُقتل بعد 48 ساعة من أمر مهاجمة شبه جزيرة القرم، فالقصر الرئاسي سوف يتم تدميره وسيختفي معه مبنى مجلس النواب ومبنى وزارة الدفاع".
وفي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا كانت تستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:15 GMT
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