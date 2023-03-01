https://sputnikarabic.ae/20230301/ضابط-أمريكي-يكشف-عواقب-الهجوم-الأوكراني-على-بريدنستروفيهرأس-زيلينسكي-بينها-1074181147.html
ضابط أمريكي يكشف عواقب الهجوم الأوكراني على بريدنستروفيه...رأس زيلينسكي بينها
ضابط أمريكي يكشف عواقب الهجوم الأوكراني على بريدنستروفيه...رأس زيلينسكي بينها
أعلن الخبير العسكري الأمريكي، سكوت ريتر، أنه سيتم القضاء على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في حال قررت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم على... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T13:57+0000
2023-03-01T13:57+0000
2023-03-01T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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قال ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "إذا هاجمت أوكرانيا بريدنيستروفيه، فذلك سيغير كل شيء وزيلينسكي سيلقى حتفه".وأضاف بالقول: "أتوقع أنه سيُقتل بعد 48 ساعة من أمر مهاجمة شبه جزيرة القرم، فالقصر الرئاسي سوف يتم تدميره وسيختفي معه مبنى مجلس النواب ومبنى وزارة الدفاع".وفي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا كانت تستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط أمريكي يكشف عواقب الهجوم الأوكراني على بريدنستروفيه...رأس زيلينسكي بينها
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أعلن الخبير العسكري الأمريكي، سكوت ريتر، أنه سيتم القضاء على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في حال قررت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم على بريدنيستروفيه.
قال ريتر خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "إذا هاجمت أوكرانيا بريدنيستروفيه، فذلك سيغير كل شيء وزيلينسكي سيلقى حتفه".
وأضاف بالقول: "أتوقع أنه سيُقتل بعد 48 ساعة من أمر مهاجمة شبه جزيرة القرم، فالقصر الرئاسي سوف يتم تدميره وسيختفي معه مبنى مجلس النواب ومبنى وزارة الدفاع".
وفي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا كانت تستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه.