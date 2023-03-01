https://sputnikarabic.ae/20230301/طيار-كاد-يتسبب-في-كارثة-بعدما-أقلع-بطائرته-دون-إذن--1074166914.html

طيار كاد يتسبب في كارثة بعدما أقلع بطائرته دون إذن

طيار كاد يتسبب في كارثة بعدما أقلع بطائرته دون إذن

كاد قائد طائرة أن يتسبب في كارثة في أحد المطارات الأمريكية، بعد أن أقلع بطائرته التجارية دون حصوله على إذن للإقلاع، بينما كانت تستعد طائرة أخرى للهبوط. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T09:12+0000

2023-03-01T09:12+0000

2023-03-01T09:12+0000

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حسب موقع "بي بي سي"، وقع الحادث في مطار "لوغان" في مدينة بوسطن الأمريكية، يوم الاثنين 27 فبراير/شباط، وكادت تكون نتائجه كارثية.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن مراقبا جويا أصدر تعليماته لقائد طائرة "ليرجيت" بالانتظار على المدرج بينما تهبط طائرة "جيت بلو".وأضافت: "إلا أنه بدأ الإقلاع في وقت حرج، ما دفع طيار (جيت بلو) للصعود مجددا خوفا من التصادم".بينما ذكرت شركة "جيت بلو" في بيان لها أن "رحلتها 206 هبطت بسلام في بوسطن بعد أن تلقى الطيار تعليمات للقيام بجولة إضافية بالجو من قبل مراقبي الحركة الجوية".وتابعت: "السلامة هي الأولوية الأولى للشركة، ويتم تدريب أطقمنا على هذه المواقف".وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد دعوا، في 15 فبراير/شباط الماضي، إدارة الطيران الفيدرالية لمراجعة تدابير السلامة، وفحص الخلل في نظام الكمبيوتر الخاص بهم، بعد حوادث عديدة شهدتها المطارات الأمريكية، الأمر الذي أخّر آلاف الرحلات الجوية عبر البلاد الشهر الماضي.

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