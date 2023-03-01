https://sputnikarabic.ae/20230301/عضو-مجلس-الشعب-السوري-لـ-سبوتنيك-رفع-العقوبات-على-سوريا-وهمي-وواشنطن-عمقت-جراحنا-1074170135.html

عضو مجلس الشعب السوري لـ "سبوتنيك": رفع العقوبات على سوريا وهمي وواشنطن عمقت جراحنا

عضو مجلس الشعب السوري لـ "سبوتنيك": رفع العقوبات على سوريا وهمي وواشنطن عمقت جراحنا

قدّر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة من الزلزال في تركيا بمبلغ 34.2 مليار دولار، وقد يكون إجمالي تكاليف إعادة الإعمار ضعف هذا المبلغ. 01.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-01T10:59+0000

2023-03-01T10:59+0000

2023-03-01T10:59+0000

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وفيما يتعلق بسوريا، أعد البنك الدولي أيضا تقديرا شاملا سريعا منفصلا للأضرار بعد وقوع الكوارث بغرض تقدير الأضرار المادية المباشرة من أجل مساندة إعداد خارطة طريق للتعافي وإعادة الإعمار، فكيف ستتعافى سوريا من دمار هذا الزلزال ولم تستفق بعد من دمار حرب 12 عاما بعد؟تأمين السكن المؤقت مهمة صعبة حالياتحدّث عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور صفوان القربي، لوكالة "سبوتنيك" عن الوضع الكارثي في سوريا ما بعد حادثة الزلزال، وقال لنا:"إنّ الزلزال زاد وجعا على وجع جديد، فنحن ما زلنا تحت وطأة الحرب على سوريا، ربما هذه الحادثة تسببت بهزة أخلاقية، وربما أيقظت الملف السوري وأعادته إلى الواجهة من جديد، حاليا ربما تجاوزنا المرحلة الإغاثية بقسمها الأول، وفتحنا ملفات أخرى أكثر وجعا، أولها الإيواء والإيجارات، والمساكن البديلة، هناك دمار كبير حصل ومنازل غير صالحة للسكن، خاصة في مدينة حلب وجبلة واللاذقية، ولدينا لجان السلامة الفنية للكشف على هذه الأبنية، نحن أمام مهمة صعبة لتأمين السكن المؤقّت، لكن هناك الكثير من الفعاليات الشعبية التي تحمّلت على عاتقها دفع معونة سكن لمدة أشهر للمتضررين، ولدينا للأسف مخالفين، وارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات، لأنّ الحاجة فرضت الأرقام الجديدة، لهذا نحتاج إلى قراءة أسرع وأنشط وأكبر للحالة السورية".ونوّه القربي إلى أن "هناك بعض المشاريع السكنية لوزارة الإسكان والأوقاف وهناك محاولات لاستقبال المتضررين فيها، ومنها في الضواحي بالشيخ سعيد، لكنها بعيدة جدا جغرافيا، وللأسف تبقى الحلول الإسعافية متعثرة، لأننا نحتاج لأموال وهذا ملف طويل الأمد يحتاج إلى خبرات وتخصصات ودعم وجهد دولي وعربي، ودعم الاقتصاد الذي يصطدم بالحصار والتضييق والعقوبات التي منعت حصول سوريا على تقنيات حديثة تسرع عملية بناء المنازل، ولم تفرج على الأموال السورية المجمدة في الخارج التي نحن بأمس الحاجة إليها".رفع العقوبات على سوريا وهميحرب 12 عاما عمقت الكارثةوعن الخطة العاجلة التي قد تؤمن سكنات للمتضررين في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد، قال الدكتور القربي:وأكد القربي أن "بلاده اليوم، بحاجة إلى خبرات نوعية خارجية وشركات متخصصة في البناء السريع، نحن نتطلع إلى روسيا والصين وإيران، لأن لديهم خبرات فنية وشركات متخصصة بهذا الاتجاه، نتمنى أن نرى جهدا في التواصل بين سوريا وهذه الدول لتقديم خبراتهم على أن يكون هذا الأمر بشكل سريع بعيدا عن البيروقراطية والمراسلات التي اعتدنا أن تكون بطيئة الإيقاع".كارثة قد تكون مقدمة لنشاط حكوميوأوضح القربي أن "كارثة الزلزال قد تكون مقدمة لنشاط حكومي إداري ونشاط أصدقاء يضعون أطرا سريعة تخفف التعب المتواصل في سوريا تحت عدة مسميات".وأشار إلى أن "المتضررين فقدوا أوراقهم الثبوتية، ولهذا نحن بحاجة إلى ديناميكية أكثر وجهد حكومي، الآن مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني يقومون بترميم وتحمل العبء الأكبر، نحن في وضع متعب ولهذا أؤكّد على تكاتف الجهود الدولية وهبة الأصدقاء والإخوة العرب خصوصا".واشنطن تعمّق جراح السوريينوفي سؤالنا له عن التقديرات المالية التي تحتاجها سوريا لتجاوز هذا الدمار وإعادة إعمار المساكن للمتضررين، قال الدكتور القربي:واختتم المتحدث حواره معنا بآمل رؤية مقاربة دولية جديدة للمجتمع الدولي للنظر للحالة السورية وبتفاؤل بالحراك العربي وبالحراك الصديق على أمل الوصول إلى تفاهمات.مبادرة سورية لترميم منازل المتضررينوبادرت مؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب بإنشاء وحدات سكنية للمتضررين الذين فقدوا منازلهم وبقوا دون مأوى أو مسكن.عن هذه المبادرة، قال نائب مدير مؤسسة رجال الأعمال السوريين والعرب، الأستاذ عامر ديب، لوكالة "سبوتنيك":وأوضح ديب بأنه "سيتم إطلاق المبادرة عن طريق صندوق دعم من خلال الأموال التي ترصد لترميم المنازل أو لإعادة بناءها، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوعية بالتعاون مع نقابة المهندسين للكشف على المنازل أو اعتماد تقرير في المدن المنكوبة".وأشار إلى أنه "اليوم نعمل على هذه المبادرة ضمن خطة تنموية اقتصادية، وتكون المعالجة على المدى الطويل والقصير، ونسعى أن نكون جزء من الحل لنخفف على أبناء وطننا، ولا نغفل جهد المؤسسات الإغاثية والدهم المقدم من الدول العربية وروسيا والصين وإيران وكل هذا التضامن مع سوريا والشعب السوري يخفف من الكارثة".

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال, حصري, تقارير سبوتنيك