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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230301/فاغنر-تقضي-على-مجموعة-بوريس-جونسون-في-أرتيوموفسك-1074162831.html
فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك
فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك
أفادت مصادر عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مجموعة من قوات "فاغنر" نجحت بالقضاء على مجموعة عسكرية سمت نفسها باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T05:52+0000
2023-03-01T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أنه تم الكشف عن المجموعة التي حيدت بالكامل خلال مواجهات طاحنة في مدينة أرتيوموفسك، حيث عثر بين الجنود القتلى على علم الوحدة الميكانيكية التابعة للواء النخبة والمرهون بجملة "وحدة بوريس جونسون".وأضافت المصادر " لقد كانت الوحدة متمركزة في الغابة وعندما أصيبت، تم العثور على مثل هذا العلم".وفي سياق متصل، أشار قائد الوحدة في فاغنر إلى أن الجيش الأوكراني غالبًا ما يستخدم ألبسة أمريكية، على سبيل المثال، يرتدي بزات عليها أعلام الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-دونيتسك-مقاتلو-مجموعة-فاغنر-يتواجدون-الآن-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1074049574.html
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فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك

05:52 GMT 01.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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أفادت مصادر عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مجموعة من قوات "فاغنر" نجحت بالقضاء على مجموعة عسكرية سمت نفسها باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مدينة أرتيوموفسك.
وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أنه تم الكشف عن المجموعة التي حيدت بالكامل خلال مواجهات طاحنة في مدينة أرتيوموفسك، حيث عثر بين الجنود القتلى على علم الوحدة الميكانيكية التابعة للواء النخبة والمرهون بجملة "وحدة بوريس جونسون".
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سلطات دونيتسك: مقاتلو مجموعة "فاغنر" موجودون الآن وسط مدينة أرتيوموفسك
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وأضافت المصادر " لقد كانت الوحدة متمركزة في الغابة وعندما أصيبت، تم العثور على مثل هذا العلم".
وفي سياق متصل، أشار قائد الوحدة في فاغنر إلى أن الجيش الأوكراني غالبًا ما يستخدم ألبسة أمريكية، على سبيل المثال، يرتدي بزات عليها أعلام الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم.
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