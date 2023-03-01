https://sputnikarabic.ae/20230301/فاغنر-تقضي-على-مجموعة-بوريس-جونسون-في-أرتيوموفسك-1074162831.html
فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك
فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك
أفادت مصادر عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مجموعة من قوات "فاغنر" نجحت بالقضاء على مجموعة عسكرية سمت نفسها باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T05:52+0000
2023-03-01T05:52+0000
2023-03-01T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أنه تم الكشف عن المجموعة التي حيدت بالكامل خلال مواجهات طاحنة في مدينة أرتيوموفسك، حيث عثر بين الجنود القتلى على علم الوحدة الميكانيكية التابعة للواء النخبة والمرهون بجملة "وحدة بوريس جونسون".وأضافت المصادر " لقد كانت الوحدة متمركزة في الغابة وعندما أصيبت، تم العثور على مثل هذا العلم".وفي سياق متصل، أشار قائد الوحدة في فاغنر إلى أن الجيش الأوكراني غالبًا ما يستخدم ألبسة أمريكية، على سبيل المثال، يرتدي بزات عليها أعلام الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230227/سلطات-دونيتسك-مقاتلو-مجموعة-فاغنر-يتواجدون-الآن-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1074049574.html
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روسيا
فاغنر تقضي على مجموعة "بوريس جونسون" في أرتيوموفسك
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أفادت مصادر عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مجموعة من قوات "فاغنر" نجحت بالقضاء على مجموعة عسكرية سمت نفسها باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مدينة أرتيوموفسك.
وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أنه تم الكشف عن المجموعة التي حيدت بالكامل خلال مواجهات طاحنة في مدينة أرتيوموفسك، حيث عثر بين الجنود القتلى على علم الوحدة الميكانيكية التابعة للواء النخبة والمرهون بجملة "وحدة بوريس جونسون".
وأضافت المصادر " لقد كانت الوحدة متمركزة في الغابة وعندما أصيبت، تم العثور على مثل هذا العلم".
وفي سياق متصل، أشار قائد الوحدة في فاغنر إلى أن الجيش الأوكراني غالبًا ما يستخدم ألبسة أمريكية، على سبيل المثال، يرتدي بزات عليها أعلام الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الألقاب التي يطلقونها على أنفسهم.