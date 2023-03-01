https://sputnikarabic.ae/20230301/فيربا-صاروخ-روسي-محمول-على-الكتف-يسقط-أهدافا-جوية-تحلق-بسرعات-خارقة-1074187288.html
"فيربا"... صاروخ روسي محمول على الكتف يسقط أهدافا جوية تحلق بسرعات خارقة
"فيربا"... صاروخ روسي محمول على الكتف يسقط أهدافا جوية تحلق بسرعات خارقة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ "فيربا"، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T15:26+0000
2023-03-01T15:26+0000
2023-03-01T15:26+0000
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ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.ويمكن لصواريخ "فيربا" إسقاط الأنواع التالية من الأهداف الجوية:ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "فيربا" الروسية؟ويمكن لصواريخ "فيربا" إسقاط أهداف تحلق بسرعة تصل لـ 400 متر في الثانية وهي سرعة خارقة تتجاوز سرعة الصوت عن طريق نظام التوجيه الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.يذكر أن روسيا عرضت نسخة من صواريخ "فيربا" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات خلال الأسبوع الماضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, آيدكس 2023
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, آيدكس 2023
"فيربا"... صاروخ روسي محمول على الكتف يسقط أهدافا جوية تحلق بسرعات خارقة
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف ومنها الصاروخ "فيربا"، الذي يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والحماية العالية من وسائل التشويش الإلكتروني المعادية.
ويعمل الصاروخ بنظام التوجيه الذاتي بعد الإطلاق ويمكنه إسقاط الأهداف الجوية التي تحلق بسرعات خارقة تتجاوز سرعة الصوت، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمثل صاروخ "فيربا" أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي المحمولة
على الكتف، التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة ويتميز بكفاءة عالية تمكنه من تعقب وتدمير جميع الأهداف الجوية التي تحلق في نطاق تغطيته ويشمل ذلك الأهداف الجوية ذات البصمة الحرارية المنخفضة.
ويمكن لصواريخ "فيربا" إسقاط الأنواع التالية من الأهداف الجوية:
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "فيربا" الروسية؟
مدى إصابة الهدف
: 500 متر إلى 6 كلم.
ارتفاع الهدف: من 10 أمتار إلى 3.5 كلم.
زمن الاستعداد القتالي من وضع الحركة: 12 ثانية.
نظام التوجيه: رادار إيجابي.
ويمكن لصواريخ "فيربا" إسقاط أهداف
تحلق بسرعة تصل لـ 400 متر في الثانية وهي سرعة خارقة تتجاوز سرعة الصوت عن طريق نظام التوجيه الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
يذكر أن روسيا عرضت نسخة من صواريخ "فيربا" خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات خلال الأسبوع الماضي.